LIVE GHANA - URUGUAY 0-2 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio: Al Janoub Stadium

Città: Al Wakrah

Capienza: 40000 spettatori15:29

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Ghana e Uruguay, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo H della Coppa del Mondo 2022.15:29

Al Janoub Stadium, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Il Ghana, dopo la vittoria per 3-2 contro la Corea del Sud, vuole conquistare nuovamente il successo per assicurarsi il passaggio del turno alle spalle del Portogallo, già a sei punti e matematicamente primo nel girone. Invece, la squadra guidata da Diego Alonso, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Portogallo, deve assolutamente conquistare i tre punti per avere la possibilità di passare il turno e sperare nel contempo che la Corea del Sud non batta i lusitani.15:31

Ecco le formazioni: 4-2-3-1 per il Ghana: Ati-Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Baba - Partey, Samed - Kudus, A. Ayew, J. Ayew - Inaki Williams. A disposizione: Danlad, Lamptey, Nurudeen, D. Odoi, Owusu, Fatawu, Kofi Kyereh, Bukari, Afriyie, Aidoo, Mensah, Sulemana, Djiku, Sowah, Semenyo.15:31

4-4-2 per l'Uruguay: Rochet - Olivera, Gimenez, Coates, Varela - de Arrascaeta, Valverde, Bentancur, Pellistri - Nunez, Suarez. A disposizione: Muslera, S. Sosa, Godin, de la Cruz, Vecino, Torreira, Vina, Maxi Gomez, Facundo Torres, Caceres, Canobbio, Ugarte, José Rodriguez, Cavani.15:32

Oddo Addo conferma Inaki Willams unica punta coadiuvato sulla trequarti dal talentino Kudus e dai fratelli Ayew. In mediana, ci sono Thomas Partey e Samed mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Ati-Zigi, vengono schierati Seidu, Amartey, Salisu e Baba.15:33

Diego Alonso sceglie di affidarsi al tandem offensivo formato da Suarez e Nunez. A centrocampo, ci sono Valverde e Bentancur con Pellistri e de Arrascaeta sulle corsie laterali mentre dietro, davanti al portiere Rochet, troviamo Coates e Gimenez al centro della difesa con Olivera e Varela come terzini.15:36

1' Inizia il primo tempo di GHANA-URUGUAY. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Daniel Siebert.16:00

2' Azione insistita sulla destra di Pellistri. Il laterale classe 2001 si trascina il pallone sul fondo.16:02

4' Contropiede dell'Uruguay orchestrato da Suarez che trova Nunez al limite dell'area: l'attaccante uruguaiano prova lo spunto senza riuscire a superare i due centrali difensivi del Ghana.16:04

7' Il Ghana prova a mantenere il possesso palla: la squadra di Addo sta cercando di prendere le misure alla squadra sudamericana.16:07

9' Pellistri, lanciato in avanti da Varela, penentra in area sulla destra ma non riesce a trovare alcun compagno da servire al centro.16:09

10' De Arrascaeta prova a servire Nunez sulla sinistra. Il laterale dell'Uruguay sbaglia completamente il passaggio mandando il pallone in rimessa laterale.16:10

13' Traversone dalla fascia destra in area di de Arrascaeta. La palla finisce tra le braccia di Ati-Zigi.16:13

14' Spizzata sulla trequarti di Suarez per lo scatto in avanti di Nunez: il centravanti di proprietà del Liverpool viene fermato appena dentro l'area di rigore prima di poter concludere a rete dall'ottimo intervento di Amartey.16:15

16' J. Ayew si accentra dalla sinistra e prova il tiro rasoterra dal limite dell'area. Rochet si distende alla sua sinistra e respinge il tiro sui piedi di A. Ayew che però si trovava in posizione di fuorigioco. L'attaccante era stato chiuso in maniera fallosa dall'estremo difensore uruguaiano.16:17

18' CALCIO DI RIGORE PER IL GHANA! L'arbitro Siebert, dopo aver rivisto le immagini dell'azione precedente, decide di assegnare la massima punizione alla squadra africana. Effettivamente al momento del tiro di J. Ayew, A. Ayew era in posizione regolare e quindi il contatto tra lui e l'estremo difensore uruguaiano Rochet è da ritenersi da rigore.16:49

19' AMMONIZIONE per Nunez che ha protestato per il rigore concesso al Ghana.16:20

21' ROCHET PARA! L'estremo difensore dell'Uruguay si tuffa alla sua sinistra neutralizzando il tiro dal dischetto di Jordan Ayew. Si rimane in parità.16:30

23' OCCASIONE URUGUAY! Verticalizzazione di Suarez in area per Nunez che scatta alle spalle della difesa ghanese e prova il tocco superando Ati-Zigi in uscita ma non l'ottimo Salisu. Il difensore del Ghana si lancia in scivolata deviando il pallone oltre la linea si fondo campo.16:24

25' PILLOLA STATISTICA: Compresa la lotteria dei rigori, il Ghana ha calciato in totale 10 rigori in Coppa del Mondo - sei di questi sono stati battuti contro l'Uruguay. Gli africani hanno sbagliato quattro dei sei penalty calciati contro la Celeste.16:25

26' GOL! Ghana-URUGUAY 0-1! Rete di de Arrascaeta. Suarez, dopo due lisci clamorosi dei difensori ghanesi, controlla palla in area sulla sinistra e calcia trovando l'ottima risposta di Ati-Zigi. Sulla respinta corta dell'estremo difensore, si avventa de Arrascaeta che di testa appoggia il pallone in rete.16:44

29' PILLOLA STATISTICA: L'Uruguay ha segnato al ventiquattresimo tiro effettuato in questa Coppa del Mondo: i sudamericani sono l'ultima squadra ad aver trovato la rete in questa edizione della competizione.16:34

32' GOL! Ghana-URUGUAY 0-2! Rete di de Arrascaeta. Azione corale dell'Uruguay con Suarez che alza il pallone in area sulla sinistra per de Arrascaeta: l'esterno di proprietà del Flamengo si coordina e calcia al volo di prima intenzione cogliendo Ati-Zigi impreparato. Doppietta per il numero 10 uruguaiano.16:55

34' Esce l'infortunato Bentancur entra Vecino. Prima sostituzione per l'Uruguay.16:37

37' Azione personale di Kudus che si presenta al limite dell'area e calcia. Il tiro del giocatore dell'Ajax viene respinto da Gimenez.16:37

40' Traversone dalla destra sul secondo palo di Samed. Rochet esce in presa alta impossessandosi del pallone.16:40

42' Il Ghana ha alzato il proprio baricentro nel tentativo di pressare alto l'Uruguay. La squadra di Addo deve trovare un gol per riaprire la gara e accorciare le distanze.16:42

45' Giocata sulla sinistra di Suarez. L'attaccante uruguaiano penetra in area dalla sinistra ma nel tentativo di superare Salisu si trascina il pallone sul fondo.16:45

45' L'arbitro concede otto minuti di recupero.16:46

45'+3' L'Uruguay, forte del doppio vantaggio, continua a spingersi in avanti alla ricerca di nuovi spazi per poter far male alla retroguardia avversaria.16:48

45'+5' Punizione dalla fascia destra di Valverde per il colpo di testa di Gimenez. Il difensore centrale dell'Atletico Madrid non inquadra la porta.16:50

45'+8' Fine primo tempo di GHANA-URUGUAY: 0-2. L'Uruguay conclude la prima frazione in vantaggio di due reti sull'Uruguay.16:53

L'Uruguay va all'intervallo in vantaggio di due reti sul Ghana grazie alla doppietta realizzata da Giorgian de Arrascaeta. Dopo un avvio di gara con predominio ghanese condito anche da un rigore calciato da Jordan Ayew e parato da Rochet, l'Uruguay reagisce e sblocca il risultato con l'esterno del Flamengo, lesto prima ad appoggiare il pallone in rete dopo una respinta corta di Lawrence Ati-Zigi sul tiro di Luis Suarez e poi a realizzare la personale doppietta con un tiro al volo da dentro l'area di rigore sfruttando al meglio un passaggio preciso sempre di Suarez. Dall'altra parte, la squadra di Addo, dopo i due gol incassati, ha faticato enormemente a riprendersi e a farsi vedere dalle parti di Rochet.17:05

46' Inizia il secondo tempo di GHANA-URUGUAY: 0-2. Primo pallone della ripresa giocato dal Ghana.17:09

46' Esce J. Ayew entra Sulemana. Prima sostituzione per il Ghana.17:09

46' Esce A. Ayew entra Bukari. Seconda sostituzione per il Ghana.17:10

47' Tentativo dalla distanza di Partey che diventa un passaggio al centro dell'area per Kudus. Il giocatore dell'Ajax sfiora il pallone in scivolata ma senza riuscire a deviarlo in porta. L'arbitro Siebert segnala comunque la posizione di fuorigioco del giovane talento ghanese.17:12

50' Il Ghana si spinge subito in avanti mentre l'Uruguay aspetta gli avversari nella propria metà campo per poi ripartire velocemente in contropiede.17:14

53' L'Uruguay cerca di abbassare i ritmi di gioco per non correre rischi. Per ora, la squadra di Alonso si difende ordinatamente.17:17

55' Punizione dalla trequarti in zona centrale di Valverde sul secondo palo. Gimenez parte troppo presto facendosi cogliere in posizione di fuorigioco.17:19

56' Lancio lungo dalle retrovie ghanesi per lo scatto in avanti di Sulemana. Rochet esce al centro dell'area anticipando l'attaccante.17:20

57' Verticalizzazione di de Arrascaeta per lo scatto in area di Nunez. Dopo un contatto con Amartey, l'attaccante del Liverpool finisce a terra e il pallone termina la sua corsa tra le braccia di Ati-Zigi. L'arbitro fa proseguire l'azione.17:22

59' Dopo un controllo al VAR, l'arbitro Siebert conferma la decisione presa sul contatto tra Amartey e Nunez in area di rigore.17:24