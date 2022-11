LIVE IRAN - USA 0-1 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Iran-Stati Uniti, gara decisiva per l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per entrambe le squadre.19:27

L’Iran attualmente occupa la seconda posizione nel gruppo B e gli potrebbe bastare anche un pareggio per accedere al turno successivo, con uno sguardo al risultato che arriverà dall’altra sfida del girone tra Inghilterra e Galles.19:27

Gli Stati Uniti, invece, hanno bisogno di una vittoria per strappare il pass per gli ottavi di finale, a prescindere da quello che accadrà tra Inghilterra e Galles.19:57

Due variazioni invece negli Stati Uniti, rispetto all’undici che ha iniziato contro l’Inghilterra nell’ultima gara: dentro Carter-Vickers e Sargent rispettivamente per Zimmerman e Wright.19:37

Gran cavalcata palla al piede di Pulisic, che arriva fino al limite dell'area, ma non serve Sargent libero alla sua destra e perde il pallone.20:02

11'

Ancora Musah coinvolto negli attacchi statuitensi, questa volta come rifinitore, come un pallone per la testa di Pulisic che stacca dall'altezza del dischetto, ma senza dare troppa forza. Il portiere blocca senza problemi.20:12