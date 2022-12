LIVE ARGENTINA - AUSTRALIA 1-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ahmad bin Ali Stadium

Città: Al Rayyan

Capienza: 43000 spettatori19:32

Torna in campo Messi, è il momento dell'Argentina: l'Albiceleste affronta gli ottavi di finale di questi Mondiali con un solo obiettivo in testa: andare fino in fondo. Di fronte un'agguerrita Australia, tra le grandi sorprese di questa edizione della competizione.19:32

L'Argentina ha vinto il proprio raggruppamento con qualche patema di troppo: dopo la sorprendente sconfitta alla prima giornata con l'Arabia Saudita, gli uomini di Scaloni si sono risollevati battendo 2-0 sia Messico che Polonia.19:33

Secondo posto nel suo girone, invece, per l'Australia: dopo la batosta subita all'esordio dalla Francia, due vittorie per 1-0 contro Tunisia e Danimarca alimentano il sogno mondiale dei Socceroos.19:35

L'Argentina vara il solito 4-3-3, questi gli uomini: Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Julian Alvarez, Gomez. Ct: Scaloni.19:36

L'Australia si schiera invece con il 4-5-1: Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Baccus, Irvine, Mooy, Leckie, McGree; Duke. Ct: Arnold.20:02

A disposizione per l'Argentina: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Montiel, Paredes, Pezzella, Di Maria, Palacios, Correa, Almada, Rodriguez, Dybala, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez.19:40

A disposizione per l'Australia: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Karacic, Tilio, Wright, Maclaren, Hrustic, Mabil, Devlin, Deng, Kuol, Goodwin, King, Cummings.19:41

Arbitrerà la gara il fischietto polacco Marciniak.19:42

Squadre schierate in campo per gli inni nazionali: tra poco il via al match.19:57

Partiti! E' iniziato l'ottavo di finale tra Argentina e Australia.20:01

2' Papu Gomez da una parte, Alvarez dall'altra, Messi finto centravanti: sembra voler iniziare così Scaloni.20:03

4' Argentina, come prevedibile, al comando delle operazioni: possesso tutto a marchio Albiceleste in questo avvio.20:05

5' Duke fa sentire i tacchetti sulla caviglia di Enzo Fernandez: Marciniak lo invita subito a calmarsi.20:06

8' Tentativo di triangolo tra De Paul e Molina, ma il dialogo tra i due non si chiude: errore del centrocampista dell'Atletico, non il primo del suo Mondiale.20:09

10' Prova a farsi vedere Messi tra le linee, ma incespica al momento dell'ingresso in area: libera Baccus.20:11

12' Grande progressione di Alvarez, che attacca la porta con uno scatto fulminante subendo però la rimonta di Behic.20:13

15' Primo giallo del match per Irvine, che rifila un pestone ad Acuna.20:16

17' L'Australia è tutta rintanata nella sua trequarti, Gomez prova a inventare e calcia da fuori: conclusione completamente sbagliata.20:18

19' L'Australia mette per la prima volta il muso avanti: sbaglia Molina, i Socceroos si alzano in pressing e permettono a Behic di entrare in area. Il successivo contatto con Romero non viene sanzionato, rimessa dal fondo.20:20

21' Non c'è spazio per palleggiare o inventare granché: la Seleccion continua col suo lento giropalla, l'Australia non si scopre.20:22

23' Crossa da destra Leckie, Acuna ribatte in corner: angolo per i Socceroos.20:24

26' Sorprendentemente è l'Australia che ora prova a mantenere il possesso della palla: coraggiosi e attenti i Socceroos, che per ora se la giocano alla pari.20:27

29' Colpo di testa insidioso di Suttar, che spaventa la retroguardia argentina: libera senza fronzoli Romero.20:30

31' Messi ha una buona chance per vie centrali al limite dell'area, ma viene assorbito bene ancora dalla difesa avversaria.20:32

32' Mooy batte una punizione interessante dalla trequarti, ma non trova compagni: l'occasione sfuma per i Socceroos.20:33

34' Scintille tra Messi e Behic, con l'australiano che va a provocare il 10: non ci casca l'argentino, che si allontana senza rispondere.20:35

35' GOL! ARGENTINA-Australia 1-0, rete di Messi. Fate 94 in nazionale, il primo nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Splendida la combinazione dell'Albiceleste in area, con Otamendi che propone una sponda perfetta convertita dalla Pulce con un interno sinistro imparabile.20:40