LIVE MAROCCO - SPAGNA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Quello che andrà in scena tra poco più di mezzora a Doha è il secondo confronto ai Mondiali tra Marocco e Spagna. Il precedente risale alla fase a gironi dell'edizione 2018, quando il Marocco andò due volte in vantaggio prima di farsi raggiungere sul 2-2.15:29

Arbitrerà il match l'argentino Fernando Andrés Rapallini, direttore di gara in Primera División dal 2011 e in lista FIFA dal 2014. Primo assistente Juan Pablo Belatti; secondo assistente Diego Yamil Bonfá; quarto ufficiale Raphael Claus. 15:38

Squadre in campo e inni nazionali a Doha: per primo sarà eseguito quello del Marocco, l'An-našid al-waṭani āl-Maḡribi.15:56

Entrata scomposta di Ziyech su Jordi Alba e subito punizione per la Spagna in mezzo al campo. 16:01

Ci prova per vie centrali la Spagna, ma la difesa marocchina respinge. 16:04

Avanza il Marocco in ripartenza ora, accompagnato dai tantissimi tifosi presenti. Ounahi lancia Ziyech sulla fascia destra ma il centrocampista del Chelsea non controlla il pallone che si spegne sul fondo. 16:06

Spagna in controllo del gioco e padrona del possesso palla finora, ma Amrabat guadagna un calcio di punizione nella propria area di rigore e fa respirare il Marocco. 16:09

Spunto offensivo del Maocco in velocità. Gavi spinge Boufal e concede punizione dalla trequarti della Roja. 16:10

Bella incursione del Marocco con Hakimi che allarga per Boufal in mezzo al campo. Il centrocampista dell'Angers lancia Mazraoui sulla sinistra ma il cross del mediano del Bayern Monaco termina tra le braccia di Unai Simon. 16:17

Punizione per il Marocco: Zyech cerca di scodellare in mezzo ma la misura della conclusione è sbagliata e la Spagna respinge. 16:22

Boufal vince il contrasto con Rodri in mezzo al campo e alla fine rimane a terra dopo lo scontro con Busquets. 16:24

25'

Traversa clamorosa di Gavi: passaggio sbagliato di Bounou in fase di costruzione, la Spagna recupera e il numero 9 a due passi dalla porta trova una leggera deviazione. Ferran Torres non inquadra la porta sulla respinta ma l'arbitro ferma tutto per la sua posizione di fuorigioco. 16:40