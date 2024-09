Moto2 GP Emilia Romagna: diretta LIVE Misano

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Ai Ogura (175 pt.) Sergio Garcia (166 pt.) Joe Roberts (133 pt.) Alonso Lopez (133 pt.) Jake Dixon (130 pt.)

Aron Canet scatterà davanti a tutti a Misano nel Gp dell’Emilia Romagna di Moto2: in prima fila con lo spagnolo anche Roberts e Arbolino, 4° in griglia Vietti, 9° Foggia. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 11.15 di domenica 22 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: