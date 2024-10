Moto2 GP Giappone: diretta live da Motegi

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Ai Ogura (208 pt.) Sergio Garcia (166 pt.) Aron Canet (156 pt.) Alonso Lopez (156 pt.) Joe Roberts (153 pt.)

Pole per Jake Dixon che su asfalto umido ma con gomme da asciutto ottiene il miglior tempo in qualifica e partirà davanti a tutti nel GP del Giappone di Moto2. In prima fila con lui Van Den Goorbergh e Canet, nono il leader del mondiale Ai Ogura, solo 17° Sergi Garcia secondo in classifica piloti. Appaiati in decima e undicesima posizione Arbolino e Vietti, quindicesimo Aldeguer. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 6 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: