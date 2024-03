Moto2, GP Portogallo diretta live da Portimao

Cronaca in diretta

Prima pole in carriera per Manuel Gonzalez, affiancato in prima fila dai connazionali Aldeguer e Canet. Solo 12esimo Tony Arbolino, primo degli italiani nelle qualifiche di ieri.

Giro di formazione in corso, tra pochissimo il via alla gara. Si corre sulla distanza di 21 giri.

GIRO 3. Doppia long-lap penalty per Aldeguer per jump start. Tegola sulla gara dello spagnolo che si troverà quindi a rincorrere una volta scontate le penalità.

La Moto2 torna a scaldare i motori con il GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Alonso Lopez (25 pt.) Barry Baltus (20 pt.) Sergio Garcia (16 pt.) Ai Ogura (13 pt.) Manuel Gonzalez (11 pt.)

Prima pole in carriera per il pilota del team Gresini, Manu Gonzalez affiancato in griglia da Aldeguer e Canet, 4° Alonso Lopez, più indietro gli italiani Arbolino 12°, Vietti 14° e Foggia 15°. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 13.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: