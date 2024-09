Moto3, GP Misano diretta live

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista per il GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

David Alonso (237 pt.) Collin Veijer (162 pt.) Ivan Ortola (157 pt.) Danny Holgado (156 pt.) David Munoz (117 pt.)

David Alonso strappa quella che poteva essere la prima pole in carriera per Luca Lunetta, che aveva appena segnato il primo tempo con un super giro, battendo Veijer. Dopo il primo podio ad Aragon, il pilota italiano vuole ripetersi nel Gran Premio di casa. Il Gran Premio di San Marino e Rimini si corre sul circuito di Misano. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 8 settembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: