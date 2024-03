Moto3, GP Portogallo diretta live da Portimao

Cronaca in diretta

La Moto3 torna a scaldare i motori con il GP del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

David Alonso (25 pt.) Danny Holgado (20 pt.) Taiyo Furusato (16 pt.) Riccardo Rossi (13 pt.) Collin Veijer (11 pt.)

Josè Antonio Rueda ha conquistato la pole position in Moto3, secondo Joel Kelso, chiude la prima fila David Alonso. Riccardo Rossi è il migliore degli italiani (5°), con tre azzurri in top ten: Filippo Farioli 8°, e 10° Stefano Nepa. Appena fuori Matteo Bartelle: 12°. Il Gran Premio del Portogallo si corre sul Circuito di Portimao. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica (prime 6 file):