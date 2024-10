MotoGP, diretta Gp Thailandia LIVE: lungo di Martin, Bagnaia ne approfitta e va in testa!

Cronaca in diretta

Tutto pronto per la gara piú attesa di questa domenica mattina di Moto, in Thailandia é il momento delle Moto GP.

Ieri grande vittoria per Bastianini, che vuole ripetersi ed inserirsi, almeno in questo fianle, nella lotta mondiale tra Bagnaia e Martin.

Warm up in corso, pioggia battente, sicuramente i ritmi saranno piú bassi.

GIRO 4. Bagnaia risponde a Martin, tempo rapido per lui. Attenzione, caduta per Bezzecchi.

GIRO 5. ERRORE DI MARTIN, BAGNAIA PRIMO! Lo spagnolo va molto lungo, tornando in pista in terza posizione.

GIRO 6. Long lap penalty per Morbidelli per il sorpasso su Quartararo che ha steso il francese.

GIRO 7. Martin ora a quasi un secondo da Marquez, grande occasione per Bagnaia per scappare.

GIRO 11. Ha smesso di piovere, scendono i tempi, in difficoltá Martin che sembra non riuscire a chiudere bene le staccate.

La MotoGP torna in pista a 24 ore dalla Sprint dominata da Bastianini, si corre il GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024. Bagnaia partirà in pole e ha una disperata necessità di vincere e recuperare punti su Martin che sta allungando nella classifica piloti, attualmente così composta:

1 J. Martin Ducati 433 2 F. Bagnaia Ducati 411 3 M. Marquez Ducati 351 4 E. Bastianini Ducati 343 5 B. Binder KTM 196

Enea Bastianini ha vinto alla grande ieri la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia. Partito bene, il pilota della Ducati Fatory è andato in testa fin dal primo giro ed è andato via a un ritmo infernale. Alle sue spalle i duellanti per il titolo con Jorge Martin che riesce a superare e precedere Pecco Bagnaia partito dalla pole allungando di altri due punti, +22 nella classifica piloti. Giù dal podio Marc Marquez. Otto Ducati nei primi 8 posti!

Bagnaia ci riprova oggi, sempre dalla pole. In prima fila al suo fianco ci sarà ancora lui, Enea Bastianini con l’altra Ducati Factory e anche il leader della classifica piloti Jorge Martin. Alle loro spalle Marco Bezzecchi, Marc Marquez, quinto e Fabio Quartararo che riporta la Yamaha in seconda fila. Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 9.00 di domenica 27 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:28.700

Ducati 2. Enea Bastianini 1:28.932

Ducati 3. Jorge Martin 1:29.130

Ducati 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:29.324

Ducati 5. Marc Marquez 1:29.386

Ducati 6. Fabio Quartararo 1:29.408 Yamaha 3ª fila 7. Pedro Acosta 1:29.419

GasGas 8. Fabio Di Giannantonio 1:29.435

Ducati 9. Alex Marquez 1:29.527

Ducati 4ª fila 10. Maverick Vinales 1:29.628

Aprilia 11. Franco Morbidelli 1:29.736

Ducati 12. Johann Zarco 1:29.797

Honda 5ª fila 13. Brad Binder 1:29.535

KTM 14. Aleix Espargarò 1:29.568

Aprilia 15. Jack Miller 1:29.773

KTM 6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:29.828

GasGas 17. Alex Rins 1:29.835

Yamaha 18. Takaaki Nakagami 1:29.903

Honda 7ª fila 19. Joan Mir 1:30.045

Honda 20. Raul Fernandez 1:30.102

Aprilia 21. Luca Marini 1:30.137

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:30.592

Aprilia