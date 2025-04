MotoGP diretta qualifiche Gp Spagna LIVE: Marc Marquez svetta nelle fp2, cadute per Bagnaia e Morbidelli

Proprio in questo momento a Roma ci sono i funerali di Papa Francesco. La MotoGP non si è fermata ma ha voluto ricordare la figura del Pontefice con le parole del presidente della Dorna, Ezpeleta:

“Papa Francesco è stato una figura di ispirazione globale per tantissime persone e ci mancherà moltissimo in tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di visitare il Vaticano insieme ad alcuni dei nostri piloti e personaggi del nostro sport. La MotoGP è sempre stata benvenuta, cosa di cui siamo molto grati. È stato davvero un onore trascorrere del tempo con lui, ed è stata un’esperienza profonda per tutti noi. L’eredità che lascia è fonte di ispirazione per tantissime persone e gli rendiamo il nostro più profondo rispetto per tutto ciò che ha realizzato. È stato un esempio di tante cose a cui tutti aspiriamo nella sua umanità, nella sua dedizione alla pace e nel suo impegno nel trovare un terreno comune”.