MotoGP Jerez, Bagnaia ottimista: "Mi sto abituando". Marc Marquez in difficoltà, Bezzecchi rimpiange Martin

Alex Marquez conquista il miglior tempo nelle Prove davanti a Bagnaia, che intravede segnali positivi con la sua Ducati, pur tra luci ed ombre. Marc Marquez si lamenta, Bezzecchi ammette lo smarrimento senza Martin

C’è un Marquez che ha svettato nelle pre-qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera, ma non è Marc bensì Alex, con tanto di record del circuito (1:35.991) nonostante una caduta in curva-5 e pure qualche acciacco conseguente. Il fratello maggiore pluridecorato in MotoGP invece è stato battuto anche dal compagno di squadra Francesco Bagnaia, che ha conquistato il secondo posto nelle Prove del venerdì pur mostrando un passo non strepitoso rispetto al giro secco.

La “giornata difficile” di Marc Marquez

In ogni caso Pecco si è portato davanti a Franco Morbidelli e a Marc Marquez (da segnalare poi un ottimo Fabio Quartararo, quinto e che manca un risultato migliore solo per una piccola sbavatura). Lo spagnolo, rispetto al compagno di squadra, ha mostrato un ottimo passo gara, ma non ha nascosto un po’ di frustrazione nelle interviste post gara rilasciate a Sky Sport.

“Quella odierna è stata una giornata difficile, all’inizio ci siamo un po’ incasinati ma poi in pre-qualifica mi sono trovato meglio”, ha spiegato Marquez, che ha lodato il fratello Alex per i tempi notevoli “dopo aver preso quella botta”. “Ma io, Pecco e Morbidelli siamo vicini. Domani cercheremo di fare un passo avanti”, ha poi concluso.

Bagnaia: “Sto iniziando ad abituarmi alla mia Ducati”

Bagnaia, che ha ottenuto dei progressi montando la gomma media posteriore dopo aver provato la soft, ha commentato così la sua giornata, sempre a Sky Sport: “Con la soft ho faticato e anche la bandiera rossa mi ha condizionato, poi però con la media è andata meglio. Sto iniziando ad abituarmi alla Ducati di quest’anno, anche se non riesco ancora ad essere soddisfatto del tutto col feeling”.

Insomma, dopo un avvio di stagione da gregario del compagno di squadra, si inizia ad intravedere qualche barlume nel rapporto con la sua Desmosedici. Secondo Pecco i margini di miglioramento in vista di domani ci sono, anche per stare davanti: “Generalmente siamo veloci sul ritmo, sto cercando il giusto bilanciamento e mi sto migliorando nelle curve a sinistra, mentre va male con quelle a destra. Però sono tutto sommato soddisfatto”.

Per Bagnaia ci sono da aggiustare delle “piccolezze”, come le ha definite anche il team manager Ducati Davide Tardozzi. E che si è spinto oltre: “Se riusciremo a dargli quel qualcosa in più se la potrà giocare alla pari. La moto è bilanciata, però si può fare ancora qualcosa in più”.

Il rimpianto di Bezzecchi: “Senza Martin è più dura”

E mentre Morbidelli si gode il piazzamento in Q2 dopo una giornata “che è filata liscia e senza intoppi”, non nascondendo inoltre una certa fiducia per domani, Marco Bezzecchi invece si lecca le ferite dopo il 12esimo posto nelle Prove.

Per il pilota Aprilia poi c’è un cruccio, ovvero l’assenza del compagno di squadra Jorge Martin, che tornerà in Europa e alla sua Madrid con un aereo medico sabato (e da lì osservare un ulteriore periodo di cure e riabilitazione): “Ne stiamo risentendo tutti. A me sarebbe stato utile con gli sviluppi per la moto e anche come stimolo, perché avere uno che ti mette un po’ di pepe sicuramente aiuta. Il nostro team sta pagando la sua assenza, perché nel frattempo gli altri stanno crescendo mentre noi siamo rimasti fermi”.