MotoGP, Bagnaia si arrende allo strapotere di Marquez e non si dà pace: "Colpa mia se Ducati ha preso Marc"

Bagnaia è ritornato sul finale della scorsa stagione, il Mondiale perso con Martin e la decisione di Ducati di puntare su Marquez e sul duello con Marc sembra un po' rassegnato

La MotoGP è iniziata solo da poco più di un mese e si appresta dal prossimo week end, dopo 4 gare, a cominciare il tour europeo. Eppure i valori in campo sembrano già delineati. Se da una parte la classifica è ancora corta nelle prime tre posizioni è altrettanto vero che a prendersi la luce in queste prime quattro corse, otto considerando le Sprint, ci ha pensato Marc Marquez, che ha concesso a Bagnaia una gioia solo ad Austin. Lo spagnolo sembra in grande forma e nelle ultime dichiarazioni di Pecco si legge una sorta di resa dinanzi allo strapotere dimostrato dallo spagnolo e da gentleman driver quale è, forse troppo, si prende pure le colpe per la situazione che si è venuta a creare.

Marquez-Bagnaia, Pecco non può sbagliare

Il campionato è appena iniziato e pensare che ci possano essere già dei copioni prefissati è impossibile. Certo, l’inizio di stagione di Bagnaia non è stato brillantissimo come in passato, ha vinto solo una gara (ad Austin, dopo l’errore dell’ex Honda), ma resta comunque a stretto contatto dal primo posto. E in testa alla classifica c’è Marc Marquez, che ha conquistato le altre tre corse che diventano 7 considerando l’ein plein di Sprint. La pressione ora sembra più alta, visto il diretto avversario che ha in casa propria.

Un esempio è l’errore in Q2 commesso nell’ultime qualifiche del GP del Qatar, che lo ha costretto a partire dall’undicesima posizione. Il podio lo ha centrato lo stesso, ma per cercare di riconquistare la corona non potrà commettere sbavature. “Penso che potrò lottare con Marc” – aveva detto il pilota piemontese. Se tutto fosse filato liscio forse ci sarebbe riuscito.

Bagnaia fa mea culpa e rivela strategia Ducati

“Penso che la Ducati stesse cercando di creare questa situazione con due piloti in grado di poter vincere il titolo. In verità l’anno scorso abbiamo perso il campionato perché commettevo degli errori”, ha detto Bagnaia a TNT Sports. riferendosi al Mondiale dello scorso anno perso contro Jorge Martin (finalmente dimesso) nonostante le tante vittorie al netto però di alcune, troppe cadute.

Il pilota italiano ha confermato quale fosse la strategia della rossa e ha fatto anche mea culpa sulla passata stagione: “Quando sei più forte e vinci 18 gare in una sola stagione con gli sprint, e poi perdi il campionato, è una cosa strana da spiegare. E io sono l’unico che l’ha perso perché ero sempre lì, sempre a lottare per la vittoria. Molte volte sono caduto o abbiamo avuto problemi quando ero in testa o lottavo per le prime posizioni. Quindi, ci vorrà del tempo per accettarlo perché so che è colpa mia al 100% e sto cercando di migliorare”. Il solito Pecco gentleman, quello che non avrebbero voluto vedere nella scuderia nelle sfide finali dello scorso anno con Martin.

Bagnaia alza bandiera bianca con Marquez?

La frase che più fa riflettere sulla tenuta di Bagnaia nei confronti di Marquez è quando dice apertamente: “Dopo il 2025 sarà importante tornare a lottare per il titolo. Se dovessi riuscirci anche quest’anno sarebbe fantastico, ma la vedo molto difficile”. Un messaggio chiaro e preciso, che se da un lato dimostra la voglia di continuare a dare filo da torcere a Marquez, dall’altra fa intravedere una certa rassegnazione allo strapotere dimostrato finora, in pista e nel box dallo spagnolo che, se sta bene, è difficile da battere. Soprattutto se sta in sella alla moto migliore. Pecco di certo non si arrenderà, ce lo possiamo e glielo possiamo augurare.