MotoGP Sachsenring: Gp Germania diretta LIVE, Bagnaia cerca la rivincita su Martin, start ore 14

Cronaca in diretta

Pole position per Jorge Martin davanti alle due Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. In seconda fila ci sono Bagnaia, Alex Marquez e Morbidelli, più indietro Vinales, Di Giannantonio e Bastianini. Marc Marquez parte dalla 13esima casella in griglia.

Secondo round tedesco del duello tra Martin e Bagnaia dopo che, come detto, lo spagnolo si è aggiudicato la gara breve. Pecco cerca dunque la rivincita per rifarsi sotto in chiave titolo mondiale.

Martin per il bis, Bagnaia per la rivincita. La MotoGp torna subito in pista per il GP di Germania, nono appuntamento del Mondiale 2024, dopo la Sprint Race di ieri vinta da Martinator con Pecco terzo. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 J. Martin Ducati 180 2 F. Bagnaia Ducati 165 3 M. Marquez Ducati 136 4 E. Bastianini Ducati 120 5 M. Vinales Aprilia 107

Ieri Jorge Martin è tornato alla vittoria aggiudicandosi la Sprint Race del Gran Premio di Germania davanti all’Aprilia del sorprendente Miguel Oliveira e a Francesco Bagnaia che non va oltre il terzo posto nonostante la solita partenza lampo. Ai piedi del podio Enea Bastianini davanti a Franco Morbidelli e un Marc Marquez storico partito 13° dolorante e arrivato sesto in volata su Vinales.

Nella gara di oggi Jorge Martin partirà di nuovo dalla pole position davanti alle due Aprilia del team Trackhouse di Oliveira e Raul Fernandez. Scatterà dalla seconda fila di nuovo Bagnaia davanti ad Alex Marquez e Morbidelli. Gli altri: 7° Vinales, 8° Di Giannantonio, 9° Bastianini, 10° Acosta. Chiamato a una nuova rimonta, da 13° Marc Marquez dopo la rovinosa caduta di venerdì e frenato in Q1 da Bradl.

Il Gran Premio di Germania si disputa sul circuito del Sachsenring. Sono previsti 30 giri. Partenza in programma domenica 7 luglio 2024 alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. J. Martin 1:19.423

Ducati 2. M. Oliveira 1:19.471

Aprilia 3. R. Fernandez 1:19.643

Aprilia 2ª fila 4. F. Bagnaia 1:19.749

Ducati 5. A. Marquez 1:19.791

Ducati 6. F. Morbidelli 1:19.946

Ducati 3ª fila 7. M. Viñales 1:19.950

Aprilia 8. F. Di Giannantonio 1:19.957

Ducati 9. E. Bastianini 1:19.978

Ducati 4ª fila 10. P. Acosta 1:20.348

KTM 11. B. Binder 1:20.446

KTM 12. M. Bezzecchi 1:20.713

Ducati 5ª fila 13. M. Marquez 1:20.263

Ducati 14. F. Quartararo 1:20.310

Yamaha 15. A. Fernandez 1:20.419

KTM 6ª fila 16. J. Miller 1:20.515

KTM 17. T. Nakagami 1:20.553

Honda 18. L. Marini 1:20.565

Honda 7ª fila 19. J. Zarco 1:20.799

Honda 20. J. Mir 1:21.162

Honda 21. R. Gardner 1:21.297

Yamaha 8ª fila 22. S. Bradl* 1:21.270

Honda

*penalizzato di tre posizioni per impeding nei confronti di Marc Marquez in Q1