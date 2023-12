Otto risultati utili di fila per la Juventus, reduce dal pareggio interno con l'Inter che ha terminato un filotto di cinque vittorie consecutive. I bianconeri ripartono da Monza per tenere il passo dei rivali nerazzurri e portarsi alla momentanea vetta solitaria della classifica, in attesa del big match di domenica sera che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare il Napoli al Maradona.17:15

Le scelte di Palladino: qualche sorpresa per il tecnico campano, che lascia fuori Colombo e schiera una sorta di tridente leggero con Ciurria, Colpani e Machin. A destra gioca Birindelli, in mediana confermati Pessina e Gagliardini con Kyriakopoulos a sinistra. Davanti a Di Gregorio, agiranno Caldirola, Marì e D'Ambrosio19:59

Le scelte di Allegri: si rivede dal 1' Alex Sandro che sostiuisce Rugani nel terzetto difensivo con Bremer e Gatti. In mediana ancora acciaccato Locatelli (comunque in panchina), conferma quindi per Nicolussi Caviglia insieme a McKennie e Rabiot. Cambiaso e Kostic riproposti sugli esterni, davanti non si toccano Chiesa e Vlahovic17:23