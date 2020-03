93' FINISCE QUI! Che vittoria dell’Atalanta: 7-2 il risultato finale.16:48

92' Il centrocampista ucraino trafigge Gabriel con un gran sinistro dalla distanza.16:47

91' CHE GOL DI MALINOVSKYI! 7-2!



90' Due minuti di recupero!16:45

88' GOL DI MURIEL! 6-2!



87' TACHTSIDIS! Tiro che termina fuori davvero di poco!16:42

85' Cambio nell’Atalanta: fuori Zapata, dentro Tameze.16:40

82' Ritmi decisamente più bassi in questi ultimi minuti del match.16:37

79' MURIEL! Gabriel devia il pallone in calcio d’angolo.16:34

76' MALINOVSKYI! La conclusione dalla distanza dell’ucraino viene deviata da Rossettini, ma Gabriel non si fa sorprendere.16:31

73' Secondo cambio per l’Atalanta: fuori Ilicic, dentro Muriel.16:28

70' Cartellino giallo per Saponara.16:25

69' Primo cambio per Gasperini: fuori Gomez, dentro Malinovskyi.16:24

68' LAPADULA! Tiro potente ma centrale: parata facile per Gollini.16:23

66' Cartellino giallo per Lucioni.16:21

63' Doppio cambio nel Lecce: fuori Mancosu e Majer, dentro Shakhov e Tachtsidis.16:18

62' TRIPLETTA DI ZAPATA! 5-2!



60' Majer sbaglia il cross per Saponara: rimessa dal fondo per l’Atalanta.16:15

57' Cartellino giallo per Palomino.16:12

55' Tutto facile per l’attaccante colombiano che mette in rete il pallone a porta vuota: 4-2!16:10

54' ANCORA ZAPATA! POKER DELL’ATALANTA!



52' ILICIC! Tiro che termina a lato non di molto.16:07

49' PASALIC SI DIVORA IL GOL DEL 4-2! Il centrocampista nerazzurro calcia fuori a pochi passi da Gabriel.16:04

48' La Dea trova subito la rete del 3-2: inizio di secondo tempo da dimenticare per la squadra di Liverani.16:03

47' GOL DI ILICIC! L’ATALANTA TORNA IN VANTAGGIO!



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:01

45' FINE PRIMO TEMPO! È 2-2 tra Lecce e Atalanta dopo 45 minuti.15:45

43' BARAK! Ci prova dai 25 metri, ma il centrocampista ex Udinese non riesce ad inquadrare la porta di Gollini.15:43

40' Donati si riscatta dall’autorete con un gran gol dalla distanza: 2-2!15:40

39' RETE PAZZESCA DI DONATI! 2-2!



35' DE ROON! Che botta dalla distanza: tiro che termina fuori di poco.15:35

33' ROSSETTINI RISCHIA SU ILICIC! Il difensore del Lecce sbaglia il passaggio per Calderoni e per poco non regala palla allo sloveno.15:33

30' Nulla da fare per Gollini sulla conclusione dalla distanza di Riccardo Saponara: 2-1!15:30

29' CHE GOL DI SAPONARA! IL LECCE ACCORCIA LE DISTANZE!15:29

27' Ci prova ancora Ilicic dalla distanza, ma questa volta il pallone termina lontano dalla porta di Gabriel.15:27

25' GOMEZ! Tiro che termina alto, sopra la traversa.15:25

23' Altra rete realizzata dalla Dea sugli sviluppi di un calcio d’angolo: 2-0!15:23

22' GOL DI ZAPATA! RADDOPPIO DELL’ATALANTA!



21' ILICIC! Ci prova dalla distanza, Gabriel devia il pallone in calcio d’angolo.15:21

18' Clamorosa autorete di Donati che impatta male il pallone e batte il proprio portiere.15:18

17' AUTOGOL DI DONATI! ATALANTA IN VANTAGGIO!



16' Lancio in profondità di Palomino per Zapata che non riesce, però, a tenere il pallone in campo.15:16

13' PALOMINO! Majer salva sulla linea e allontana il pallone: altra occasione per la Dea!15:13

12' ILICIC! Prima occasione per l’Atalanta: Zapata supera in velocità l’avversario e serve lo sloveno che, a tu per tu con Gabriel, non inquadra lo specchio della porta.15:12

10' Intervento in ritardo di Deiola su Freuler: calcio di punizione per l’Atalanta, nessuna sanzione per il centrocampista del Lecce.15:10

7' Calderoni sbaglia il cross per Lapadula, con il pallone che termina tra le mani di Gollini.15:07

5' Non si chiude il triangolo tra Gomez e Zapata: il Lecce può ripartire da Gabriel.15:05

3' Intervento in ritardo di Freuler ai danni di Majer: calcio di punizione per il Lecce.15:03

1' PARTITI!15:01

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Atalanta.14:30