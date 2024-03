Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori19:52 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio-Milan, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie A.19:52

Allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli, per una gara d’alta classifica, valevole per l’accesso alle prossime edizioni di Champions League ed Europa League.19:52

I padroni di casa continuano nel loro percorso altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite. Nella scorsa giornata, la squadra di Sarri si era portata in vantaggio grazie al gol di Luis Alberto, ma è stata poi recuperata nella ripresa dalla Fiorentina, che ha ribaltato il match con Kayode e Bonaventura.19:53

Il Milan, invece, non vince in campionato dall’1-0 rifilato al Napoli l’11 febbraio scorso. La partita persa a Monza per 4-2 non è andata giù all’ambiente rossonero, ma la squadra ha dimostrato tutto il suo valore nella scorsa giornata, terminata però 1-1 con l’Atalanta. Nonostante il pareggio, i giocatori di Pioli hanno tenuto in mano il pallino del match per buona parte della gara e hanno creato innumerevoli occasioni da rete, salvate solo da un’ottima prestazione della difesa bergamasca.19:53

Il match di andata, giocato a San Siro lo scorso 30 settembre, ha visto i rossoneri imporsi per 2-0, grazie alle reti nella ripresa di Pulisic e Okafor.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si dispone con un 4-3-3: Provedel – Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Vecino, Luis Alberto – Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.19:54

Sarri sorprende con le sue scelte: in difesa ci saranno Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, davanti a Provedel. A centrocampo conferme per Guendouzi e Luis Alberto, con Vecino nel ruolo di mediano. Davanti ci sarà Castellanos, mentre ai suoi fianchi tocca a Felipe Anderson e Zaccagni, con quest’ultimo che torna titolare dopo quasi due mesi. Panchina per Immobile.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde con un 4-2-3-1: Maignan – Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez – Bennacer, Adli – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Giroud.19:54

Pioli non prende in considerazione il turnover in vista della sfida europea di giovedì prossimo e schiera la formazione più in forma: tra i pali ci sarà Maignan, con Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a formare il quartetto difensivo. In mediana ecco Bennacer e Adli, con Reijnders inizialmente dalla panchina. Davanti ci sarà Giroud unica punta, supportato dal trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.19:55

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Meli e Alassio. Il quarto uomo Sacchi. Al Var e Avar spazio alla coppia Di Paolo-Aureliano.19:55

Via al match. Primo possesso per il Milan.20:47

Primo giro palla del Milan, con Adli che si abbassa nel ruolo di play e con Bennacer che, invece, si alza sulla linea dei trequartisti per portar via l'uomo.20:49

3' Primo attacco alla linea difensiva avversaria da parte del Milan, che prova attraverso delle triangolazioni ad arrivare dentro l'area della Lazio: Giroud sbaglia l'ultimo passaggio e consegna la palla alla difesa biancoceleste.20:51

7' Kjaer prova a saltare la linea difensiva della Lazio con un lancio lungo ma sbaglia le misure e mette in fallo laterale.20:54

8' Felipe Anderson allarga per Guendouzi, con il francese che crossa basso al centro dove Kjaer respinge in calcio d'angolo.20:55

8' Lazio ad un passo dal vantaggio! Corner dalla destra battuto da Luis Alberto verso il primo palo dove Felipe Anderson spizza di testa verso il centro dell'area: sulla traiettoria arriva Vecino che la colpisce ad altezza ginocchio e la spedisce a pochi centimetri dal palo di sinistra.20:56