I nerazzurri proveranno a rispedire i cugini del Milan a -14 e a distanziare in maniera definitiva la Juventus, portandola a -20. L'Empoli in piena corsa salvezza e appaiata in terz'ultima posizione al Frosinone a quota 25 punti, proverà a fare la sua partita, visti anche i risultati favorevoli ai toscani delle altre squadre in lotta per la salvezza.18:37