Pagelle Inter-Empoli 2-0 Dimarco ancora in gol, Bastoni da applausi, Lautaro non incide

Top e flop della partita Inter-Empoli, valevole per la 30° giornata di serie A 2023/2024: assist e palo per Bastoni, gioiello di Dimarco e segna anche Sanchez. Delude Niang

01-04-2024 22:42

L’Inter batte l’Empoli 2-0 nel posticipo della 30a giornata di Serie A a San Siro e mantiene inalterato il vantaggio di 14 punti sul Milan. Non è stata una prestazione memorabile, quella dei nerazzurri, ma tant’è… lo scudetto è sempre più vicino. A decidere il match il meraviglioso gol di Dimarco dopo 5′ e il tap in di Sanchez nel finale. Di seguito le pagelle dell’Inter, top e flop dell’Empoli e il tabellino del match.

Inter-Empoli, la chiave della partita

In casa Inter la novità è rappresentata dalla presenza di Audero tra i pali al posto di Sommer, per il resto solito 3-5-2 e soliti uomini con Lautaro e Thuram in attacco. L’Empoli risponde col 3-4-2-1: a Zurkowski e Cambiaghi il compito di innescare Niang. Prima dell’inizio del match, però, San Siro omaggia Joe Barone, il dirigente della Fiorentina scomparso il 19 marzo, con un minuto di raccoglimento da brividi.

Pronti, via e padroni di casa subito in vantaggio. Splendida l’azione dei nerazzurri, finalizzata dal tiro di controbalzo di Dimarco su assist di Bastoni. Poco dopo è proprio Bastoni, in percussioni, a sfiorare il raddoppio. Ma la sua conclusione bacia il palo. La reazione dei toscani è in una sassata di Marin su cui si esalta Audero.

Nella ripresa Barella ha l’occasione di raddoppiare, però non trova la porta da ottima posizione. Quindi tocca a Bereszynski salvare in maniera provvidenziale su Pavard. Nel finale i cambi di Inzaghi si rivelano vincenti: cross in mezzo di Dumfries e tocco vincente di Sanchez per il 2-0 che vale il +14 sul Milan.

Inter, che cosa ha funzionato

Ci concentriamo su una delle tanti armi a disposizione di Inzaghi: i due braccetti della difesa a 3. Qualità, percussioni e inserimenti al servizio della squadra. Pavard dà il via all’azione del vantaggio, Bastoni è protagonista con l’assist per Dimarco. E proprio Bastoni va vicinissimo al 2-0 con un tiro che termina sul palo. Semplicemente decisivi. Così come i cambi del tecnico emiliano: Dumfries e Sanchez confezionano la rete del raddoppio.

Inter, che cosa non ha funzionato

Dopo 15′ da Inter, l’undici di Inzaghi ha un po’ tirato il freno a mano, consentendo agli avversari di prendere campo e creare qualche grattacapo. Lautaro sottotono.

Le pagelle dell’Inter

Audero 6+: Si oppone al gran tiro di Marin con un balzo felino.

Si oppone al gran tiro di Marin con un balzo felino. Pavard 6,5: Avvia l’azione che poi porta al gol di Dimarco. I due braccetti della difesa a 3 sono tra i segreti dell’Inter quasi campione d’Italia griffata Simone Inzaghi.

Avvia l’azione che poi porta al gol di Dimarco. I due braccetti della difesa a 3 sono tra i segreti dell’Inter quasi campione d’Italia griffata Simone Inzaghi. Acerbi 6: Polemiche a parte, la sua gara scorre in maniera piuttosto tranquilla.

Polemiche a parte, la sua gara scorre in maniera piuttosto tranquilla. Bastoni 6,5: Quando si sgancia sa sempre rendersi tremendamente efficace: suo l’assist per la meravigliosa rete di Dimarco. E al 17′ il palo gli nega la gioia del gol. Dumfries (6,5 dal 77′: l’olandese si fa trovare pronto confezionando l’assist per il 2-0 di Sanchez).

Quando si sgancia sa sempre rendersi tremendamente efficace: suo l’assist per la meravigliosa rete di Dimarco. E al 17′ il palo gli nega la gioia del gol. (6,5 dal 77′: l’olandese si fa trovare pronto confezionando l’assist per il 2-0 di Sanchez). Darmian 6: L’Inter preferisce aggredire l’altra fascia, per cui il buon Matteo si vede poco. Più coinvolto nella ripresa.

L’Inter preferisce aggredire l’altra fascia, per cui il buon Matteo si vede poco. Più coinvolto nella ripresa. Barella 6: Come sempre inesauribile. Ma spreca un’occasione colossale.

Come sempre inesauribile. Ma spreca un’occasione colossale. Calhanoglu 6: Non riesce a far girare la squadra come sa. O meglio, non ai livelli cui ha abituato il pubblico nerazzurro. Asllani (6 dal 69′).

Non riesce a far girare la squadra come sa. O meglio, non ai livelli cui ha abituato il pubblico nerazzurro. (6 dal 69′). Mkhitaryan 6,5: Lì in mezzo fa ciò che vuole. L’armeno, del resto, è un calciatore dotato di straordinaria intelligenza, oltre che qualità. Frattesi (sv dall’84’)

Lì in mezzo fa ciò che vuole. L’armeno, del resto, è un calciatore dotato di straordinaria intelligenza, oltre che qualità. (sv dall’84’) Dimarco 7 : Quinto sigillo in campionato, una perla. Con la sua girata al volo di sinistro fa venir giù San Siro. Carlos Augusto (6 dal 69′).

: Quinto sigillo in campionato, una perla. Con la sua girata al volo di sinistro fa venir giù San Siro. (6 dal 69′). Lautaro 5,5: Probabilmente paga gli impegni con la nazionale argentina e la sua prestazione ne risente. Sanchez (6,5 dal 77′: Entra e segna il più facile dei gol. Che, però, vale tantissimo.).

Probabilmente paga gli impegni con la nazionale argentina e la sua prestazione ne risente. (6,5 dal 77′: Entra e segna il più facile dei gol. Che, però, vale tantissimo.). Thuram 6: Quando innesta il turbo non lo prendono mai. Manca, però, il graffio.

Top e flop dell’Empoli

Caprile 6+: Evita il raddoppio dell’Inter deviando quel tanto che basta la conclusione di Bastoni che poi termina sul palo. Niente può su Sanchez.

Evita il raddoppio dell’Inter deviando quel tanto che basta la conclusione di Bastoni che poi termina sul palo. Niente può su Sanchez. Cambiaghi 6: Tra i più vivaci dell’Empoli. Prestazione positiva come quasi sempre: peccato che il gol proprio non arrivi.

Tra i più vivaci dell’Empoli. Prestazione positiva come quasi sempre: peccato che il gol proprio non arrivi. Marin 6: Sua la miglior occasione del primo tempo con un tiro potente su cui è reattivo Audero.

Sua la miglior occasione del primo tempo con un tiro potente su cui è reattivo Audero. Niang 5,5: Per lui è una sorta di derby visti i suoi trascorsi col Milan. Ma non lascia il segno.

Per lui è una sorta di derby visti i suoi trascorsi col Milan. Ma non lascia il segno. Walukiewicz 5,5: Costretto a prendere la targa di Thuram nell’azione del vantaggio nerazzurro.

Costretto a prendere la targa di Thuram nell’azione del vantaggio nerazzurro. Luperto 5,5: Non chiude su Dimarco e più in generale è in costante sofferenza quando viene puntato.

Non chiude su Dimarco e più in generale è in costante sofferenza quando viene puntato. Gyasi 5: L’Inter capisce che sulla sua corsia di competenza può sfondare e, dunque, affonda senza trovare grossa opposizione. Anello debole.

Il tabellino di Inter-Empoli

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni (77′ Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (69′ Asllani), Mkhitaryan (84′ Frattesi), Dimarco (69′ Carlos Augusto); Lautaro (77′ Sanchez), Thuram. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Sensi, Klaassen, Buchanan, Bisseck. Allenatore: Simone Inzaghi

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (82′ Cancellieri), Marin, Bastoni (73′ Fazzini), Pezzella (73′ Cacace); Zurkowski, Cambiaghi; Niang (82′ Destro). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cerri. Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Cambiaghi, Cacace

Marcatori: 6′ Dimarco, 81′ Sanchez