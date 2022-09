LIVE SAMPDORIA - MILAN 0-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:09

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Milan, sfida del sabato sera della 6^ giornata di Serie A.20:09

Al Ferraris va in scena una gara carica di attese. Da una parte il Milan vorrà dare prova della propria forza mentale dopo il successo nel derby e ribadire al campionato di essere presente per la corsa scudetto; soprattutto dopo gli odierni successi di misura di Napoli e Inter. La Sampdoria, invece, cerca punti per uscire dai bassifondi della classifica e ritrovare certezze dopo un avvio di stagione problematico con due soli pareggi e tre sconfitte in cinque giornate.20:10

Ecco le formazioni ufficiali. Così scenderà in campo la SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero - Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello - Villar - Lerìs, Rincon, Sabiri, Djuricic - Caputo.A disposizione: Ravaglia, Conti, Amione, Murru, Verre, Vieira, Yepes, Quagliarella, Gabbiadini, Pussetto. All. Marco Giampaolo.20:12

Questo invece l'undici titolare del MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez - Tonali, Pobega - Messias, De Ketelaere, Leao - Giroud. A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Thiaw, Tomori, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Agli, Saelemaekers, Bakayoko, Vranckx, Bennacer, Diaz. All. Stefano Pioli.20:13

Dopo la sconfitta di Verona, il tecnico dei blucerchiati opta qualche modifica di formazione tornando all’unica punta. In difesa recuperano Ferrari e Murillo, quest’ultimo titolare al posto di Colley ancora ai box. In mezzo alla mediana c’è Villar al posto di Vieria, mentre sulla corsia di destra gioca Lèris. Caputo unica punta con Djuricic quarto di centrocampo a sinistra. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Colley, Trimboli, De Luca, Winks.20:14

Passato il rammarico per la mancata vittoria all’esordio di Champions, i rossoneri tornano con la testa al campionato. Per questa sfida mister Pioli dovrà fare a meno di Origi, bloccato da un affaticamento alla coscia sinistra emerso ieri in serata. Torna Kjaer titolare al posto di Tomori nella linea difensiva, mentre Pobega ha un'altra chance accanto a Tonali. In avanti ancora Giroud. Leao confermatissimo a sinistra, così come Messias a destra e De Ketelaere al centro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Krunic, Rebic, Origi.20:15

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro del match. Assistenti di linea Liberti e Del Giovane, Quarto uomo Massa, mentre al Var ci sono Abisso e Longo.20:18

I PRECEDENTI - Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro la Sampdoria (1N), non subendo alcun gol nelle ultime due: per risalire a un successo blucerchiato in campionato contro i rossoneri si torna indietro all’1-0 al Ferraris del 30 marzo 2019, proprio con Giampaolo in panchina (gol di Defrel).20:23

SCONFITTE VS IMBATTIBILITÀ - Samp-Milan è anche una sfida tra stati d'animi opposti. Da inizio 2022, nei maggiori cinque campionati europei, i blucerchiati hanno perso 16 volte al pari del Montpellier; i rossoneri, invece, hanno perso meno soltanto una partita - a gennaio contro lo Spezia.20:32

SAMP, PARTENZA PEGGIORE DI SEMPRE - Solo due punti finora ottenuti dalla squadra ligure: con una sconfitta eguaglierebbe il suo peggior risultato nelle prime sei partite di un campionato di Serie A (due pareggi e quattro ko nelle prime sei nella stagione 2013/14.20:37

MILAN, MANCA LA VITTORIA IN TRASFERTA - In questo campionato la squadra rossonera non ha ancora ottenuto i tre punti fuori casa: soltanto due pareggi contro Atalanta e Sassuolo.20:42

Squadre già sul terreno di gioco: clima rovente sugli spalti del Ferraris, atmosfera ideale per le aspettative delle due formazioni.20:44

1' FISCHIO D'INIZIO! È cominciata Samp - MIlan! A muovere il pallone per primi sono i rossoneri.20:46

3' Subito Milan pericoloso in contropiede: Leao scappa via a sinistra e ritarda un attimo a calciare in porta, facilitando il recupero in scivolata di Ferrari in calcio d'angolo.20:48

5' Grande intensità in campo in questi primi minuti: la Samp prova a respingere con la corsa il dinamismo degli avversari.20:51

6' GOL! Sampdoria - MILAN 0-1! MESSIAS! Milan già avanti! Altro contropiede iniziato da Leao, che salta due uomini sulla corsia di sinistra e tocca in area per Giroud, assist indietro per De Ketelaere, il quale serve di nuovo Leao che apre per la corsa di Messias che da due passi, con la complicità di Audero, segna!



7' Avvio già in salita per i blucerchiati, mentre il Milan potrà sfruttare gli spazi che si apriranno per colpire ancora. 20:55

10' Prova ad affacciarsi la Samp con un calcio d'angolo battuto da Sabiri corto sul primo palo: la difesa rossonera allontana senza problemi.20:57

12' TRAVERSA DI DJURICIC! Azione ben sviluppata a sinistra da Augello, poi Caputo scarica indietro per il compagno che dal limite dell'area lascia partire un destro a giro che si stampa sul montante! Brividi per il Milan!20:58

14' Ci prova la Samp a ripartire sull'errore di Calabria nella propria trequarti, Lèris tuttavia spreca il vantaggio servendo male Caputo e favorendo l'intervento della difesa rossonera. 21:00

16' Superato il primo quarto d'ora di gioco: Milan in vantaggio alla prima vera occasione su sgasata di Leao e sempre in pressing sui portatori palla avversari, ma la Samp è ancora viva e pronta a sfruttare le occasioni concesse dalla fase di non possesso rossonera.21:03

17' Primo cartellino giallo della partita è per Leão: sbracciata larga ai danni di Bereszynski.21:05