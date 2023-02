Stadio Via Del Mare di Lecce 11 Febbraio 2023 ore 18:00

Baroni non apporta modifiche allo schieramento capace di imporsi contro la Cremonese: davanti fiducia al tridente Strefezza-Colombo-Di Francesco.17:07

3-4-2-1 per la Roma: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy - Pellegrini, Dybala - Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Llorente, Celik, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato, Wijnaldum, Solbakken, Belotti.17:18

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Roma, ventiduesima giornata di Serie A.16:35

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori16:35

PREPARTITA

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Roma sarà Gianluca Aureliano coadiuvato da Valerio Vecchi e Giuseppe Perrotti. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Attualmente il Lecce si trova 14° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 40 punti (frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 24; la Roma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 18.

La partita di andata Roma - Lecce si è giocata il 9 ottobre 2022 e si è conclusa 2-1.

In casa il Lecce ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Salernitana e la Cremones ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Napoli e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 0-2 mentre La Roma ha incontrato l'Empoli vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Gabriel Strefezza con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da José Mário dos Santos Mourinho Félix è Paulo Dybala con 7 gol.

Lecce e Roma si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha perso solamente due delle 33 partite di Serie A disputate contro il Lecce (23V, 8N): 2-3 il 20 aprile 1986 e 2-4 il 7 aprile 2012 - contro nessuna squadra affrontata almeno 10 volte nella competizione i pugliesi hanno una percentuale di successi più bassa che contro la Roma (6%).

La Roma ha sempre trovato il gol nelle ultime 19 sfide di Serie A contro il Lecce, realizzando una media di 2.4 reti a incontro - l'ultimo clean sheet del Lecce risale infatti al 9 aprile 2000, un pareggio a reti inviolata al Via del Mare.

La Roma ha tenuto la porta inviolata nel 56% delle trasferte disputate contro il Lecce in Serie A (9/16), subendo in totale 11 gol in casa dei pugliesi (una media di 0.7 a partita).

Dopo il successo per 2-0 contro la Cremonese nell'ultimo turno, il Lecce potrebbe tenere la porta inviolata per due partite consecutive di Serie A per la prima volta da marzo/aprile 2012 (due 0-0 con Serse Cosmi alla guida).

La Roma si trova, dopo 21 partite stagionali, con otto punti in più rispetto alla scorsa Serie A (40 v 32), nonostante abbia realizzato sette reti in meno (28 v 35) - giallorossi tuttavia migliorati in fase difensiva, con ben 10 reti incassate in meno rispetto a questo punto dello scorso campionato (18 v 28).

Da una parte la Roma è la squadra che ha segnato più reti in percentuale da palla inattiva nel campionato in corso (43% - 12/28), dall'altra il Lecce ha incassato il 42% delle sue reti da palla ferma, in percentuale più di qualsiasi altra formazione.

José Mourinho ha affrontato tre volte il Lecce in Serie A, riuscendo sempre a portare a casa i tre punti - sono solamente due le formazioni che il tecnico portoghese ha affrontato quattro volte, trovando sempre la vittoria: l'Empoli e il Siena.

Gabriel Strefezza è il miglior marcatore del Lecce in questo campionato: sette gol segnati, almeno tre più di qualsiasi altro compagno di squadra - ha messo la firma sul 33% delle reti della sua squadra nella Serie A in corso (solo Nzola con il 53% e Gabbiadini con il 40% hanno fatto meglio).

Dopo aver trovato il gol nella sua prima sfida contro il Lecce in Serie A (su rigore nel settembre 2019), Andrea Belotti è rimasto a secco di reti nelle successive due partite contro i salentini in campionato - il classe '93 non ha ancora trovato il gol in questa Serie A, solamente Isaac Success (21) ha giocato più partite di lui (17) senza andare a segno tra gli attaccanti.

Il Lecce è la squadra contro cui Paulo Dybala ha giocato più partite di Serie A trovando sempre la rete (tre gol in tre sfide): tra le squadre affrontate più di una volta nella competizione, i pugliesi sono infatti quella contro cui l'argentino vanta la miglior media minuti/gol (una rete in media ogni 72 minuti giocati).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Roma Partite giocate 21 21 Numero di partite vinte 5 12 Numero di partite perse 8 5 Numero di partite pareggiate 8 4 Gol totali segnati 21 28 Gol totali subiti 24 18 Media gol subiti per partita 1.1 0.9 Percentuale possesso palla 42.5 48.7 Numero totale di passaggi 7138 9053 Numero totale di passaggi riusciti 5183 7419 Numero di tiri nello specchio per partita 63 95 Percentuale di tiri in porta 40.9 47.5 Numero totale di cross 375 307 Numero medio di cross riusciti 82 85 Duelli per partita vinti 1097 1034 Duelli per partita persi 1149 935 Corner subiti 122 83 Corner guadagnati 94 101 Numero di punizioni a favore 264 275 Numero di punizioni concesse 298 253 Tackle totali 399 374 Percentuale di successo nei tackle 56.6 51.6 Fuorigiochi totali 37 35 Numero totale di cartellini gialli 46 43 Numero totale di cartellini rossi 2 0

