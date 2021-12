LIVE INTER - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

L'Inter di Inzaghi ospita il Cagliari in questa sfida che chiude la domenica di Serie A: la squadra di Inzaghi in caso di vittoria potrebbe superare il Milan e prendersi la vetta della classifica.19:15

Mazzarri opta per Bellanova sulla destra, con Zappa in panchina, Godin torna al centro della difesa contro la sua ex squadra, in mediana Deiola con Marin e e Grassi.20:19