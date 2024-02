Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Udinese, gara valida per la 24^ giornata di Serie A.20:26

Ripartire. È questo l'obiettivo della Juventus, reduce dalla sconfitta per 1-0 nello scontro diretto in casa dell'Inter, arrivata dopo il pareggio casalingo contro l'Empoli della giornata precedente. La squadra di Massimiliano Allegri deve tornare a vincere per ridurre a 4 i punti di distacco dai nerazzurri (che devono ancora recuperare il match contro l'Atalanta) e per farlo punterà sul fattore "Stadium", dove non ha mai perso in questa stagione.20:29

Ha un urgente bisogno di punti anche l'Udinese, a quota 19 al pari del Verona, terzultimo in classifica. La formazione di Gabriele Cioffi, ancora a secco di vittorie nel 2024, è rimasta a secco di gol nelle ultime due giornate, nelle quali ha collezionato una sconfitta in casa dell'Atalanta e un pareggio con il Monza. All'andata, il match del Bluenergy Stadium di Udine finì 3-0 per la Juventus.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Djalo, Kostic, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz, Iling-Junior.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-1-1: Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samarzdic, Zemura; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Kamara, Joao Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero.20:33

Senza l'infortunato Vlahovic, Allegri torna a schierare Chiesa titolare in campionato per la prima volta dopo quasi due mesi. Il numero 7 bianconero farà coppia con Milik, al rientro dopo la squalifica, che invece è costretto a scontare in questo turno Danilo. Per sostituirlo, il tecnico livornese sceglie Alex Sandro, mentre sull'esterno si rivede dall'inizio Weah, preferito a Kostic, con Cambiaso che si sposta sulla sinistra.20:36

Una squalifica pesante anche in casa Udinese, dove manca il capitano Pereyra. Ancora spazio per Thauvin, dunque, alle spalle di Lucca. Conferma per il terzetto difensivo schierato contro il Monza e per Zemura sulla fascia sinistra. Torna, infine, titolare Samardzic, a discapito di Payero.20:48

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Rosario Abisso darà il via al match.20:38

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Udinese. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:45