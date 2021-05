Alla Sardegna Arena tutto pronto per Cagliari-Fiorentina, trentaseiesima giornata di Serie A.17:46

Entrambe le squadre, divise da soli tre punti in classifica, necessitano di punti per allontanare la zona retrocessione: i rossoblu - quattro vittorie negli ultimi cinque turni - cercano l'aggancio sui viola - in striscia positiva da quattro gare.17:48