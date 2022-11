Presso lo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per Milan-Fiorentina, partita valevole per la 15ª giornata di Serie A.12:29

I rossoneri, che provengono dal pareggio in trasferta con la Cremonese, si presentano a questo appuntamento con 30 punti collezionati in campionato e ben 6 vittorie su 7 gare disputate in casa.12:47