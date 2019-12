LIVE FIORENTINA - INTER 0-1 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il posticipo domenicale della 16a giornata mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre20:15

L'Inter punta alla vittoria per tornare in vetta alla classifica e rispondere alla Juventus che ha battuto l'Udinese20:15

Squadre in campo, tutto pronto per il via!20:15

Nell'Inter una novità rispetto alla partita di Champions: Bastoni per Godin, con Skriniar spostato sul centrodestra20:48

Avvio di partita molto spezzettato. Tanti contrasti e poco gioco in questa primissima fase20:53

Segna proprio l'ex! Bella apertura di Brozovic per lo spagnolo il cui tiro passa sotto le gambe di Milenkovic! Borja non esulta, ma l'Inter è avanti!20:54

La Fiorentina è reduce da tre sconfitte consecutive ed è già sotto! I viola avevano approcciato la partita in modo timoroso20:57

BADELJ! Gran destro a giro del croato dal limite: Handanovic vola e si rifugia in angolo!21:00

21'

L'Inter prova ad addormentare il gioco con il possesso palla per stanare i giocatori della Fiorentina, che però non escono in pressing21:06