LIVE LAZIO - UDINESE 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Udinese, gara valida per la decima giornata di Serie A.14:36

I biancocelesti sono reduci da quattro vittorie consecutive senza subire gol (le ultime tre per 4-0) e, vincendo oggi, staccherebbero proprio l'Udinese portandosi a -1 dalla capolista Atalanta. Allo Stadio Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri ha perso l'unica partita in campionato contro il Napoli, mentre nelle altre quattro occasioni ha sempre vinto.14:40

Otto risultati utili consecutivi (sei vittorie e due pareggi) per la sorprendente Udinese, che non perde dalla prima giornata, in casa del Milan. Nello scontro diretto odierno, la squadra di Andrea Sottil proverà a fare risultato contro un'altra big, dopo aver battuto Fiorentina, Roma e Inter e aver pareggiato con l'Atalanta. 14:45