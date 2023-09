Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

Il Genoa chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Bani, a inizio ripresa Retegui sigla il raddoppio su assist di Strootman e infiamma il caldissimo pubblico di Marassi. Il Napoli trova la scintilla con il lampo di Raspadori che accorcia a un quarto d'ora dal gong, nel finale una pennellata di Zielinski regala a Politano il pallone del 2-2. Ottimo Genoa per 70 minuti abbondanti, rimandato il Napoli di Garcia che riesce comunque ad evitare la sconfitta22:47

Fino al 97' entrambe le squadre hanno provato a vincere la partita. Non riesce a tornare alla vittoria il Napoli, punto importante per il Genoa che esce dal ring con una grande prestazione22:43

90'+7' CALA IL SIPARIO A MARASSI! Finisce 2-2 tra Genoa e Napoli!22:41

90'+5' Recupero alto di Zerbin ma Fabbri ravvisa un fallo di mano 22:40

90'+2' Contrasto aereo tra Ostigard e Malinovskyi, resta a terra l'ex Atalanta22:37

90' Saranno cinque i minuti di recupero22:35

90' Cambia anche il Genoa, Vasquez entra al posto di Martin22:34

89' Entra Zerbin nel Napoli, fuori Kvaratskhelia22:33

87' Chance per il Genoa! Gudmundsson cerca Retegui in mezzo all'area, l'attaccante rossoblù stavolta non arriva per centimetri sul pallone!22:32

84' GOL! Genoa-NAPOLI 2-2! Gol di Politano! Pallone delizioso di Zielinski che pesca Politano, l'esterno ex Inter e Sassuolo colpisce perfettamente al volo e batte Martinez!



Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano22:29

83' Lungo check del Var per un possibile tocco di mano che avrebbe portato a un rigore per il Napoli. Dopo il controllo, Fabbri fa riprendere il gioco22:28

80' Cajuste! Servito da Di Lorenzo, ci prova da posizione defilata, blocca Martinez22:25

78' Trattenuta vistosa di Cajuste sul solito Gudmundsson, ammonito il centrocampista del Napoli22:23

77' Altro cambio nel Genoa: esce Strooman, entra Thorsby22:22

76' GOL! Genoa-NAPOLI 2-1! Gol di Raspadori! Botta improvvisa da dentro l'area di Raspadori sull'assist di Cajuste, rientrano in partita gli azzurri!



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori22:22

75' Ammonito Badelj per un fallo proprio sul nuovo entrato Cajuste22:20

75' Garcia getta nella mischia anche Cajuste, esce Lobotka22:19

74' Cambio nel Genoa: Malinovskyi rileva Sabelli22:19

74' Applausi di tutto il Ferraris per De Winter, bravo in chiusura su Kvaratskhelia22:19

72' Kvaratskhelia! Dal vertice dell'area converge e conclude verso la porta, attento Martinez22:17

71' Raspadori conclude sul muro genoano dopo la sponda di Lobotka22:16

70' Gudmundsson! Tiro improvviso dai 25 metri alto non di molto!22:15

65' Osimhen va vicino alla rete, Martinez si oppone e Bani allontana sulla linea ma Fabbri a fine azione ravvisa una posizione irregolare22:10

62' Gudmundsson prova a ripartire eludendo la marcatura di Lobotka, Fabbri lo ferma per un tocco di mano22:07

58' Corre ai ripari Garcia: entrano Raspadori e Olivera al posto di Anguissa e Mario Rui22:03

56' GOL! GENOA-Napoli 2-0! Gol di Retegui! Raddoppio rossoblù, Strootman rimette il pallone in mezzo dopo il corner trovando la girata di prima intenzione del centravanti del Grifone! Nulla da fare per Meret!



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui22:03

55' Ripartenza Genoa guidata da un ottimo Gudmundsson, palla che arriva a Frendrup che trova una deviazione guadagnando un tiro dalla bandierina22:00

53' Contrasto in area tra De Winter e Osimhen sugli sviluppi di un corner del Genoa, Fabbri lascia proseguire tra qualche timida protesta rossoblù21:58

52' Cross a rientrare di Politano, Kvaratskhelia prova la deviazione aerea ma viene contenuto dalla difesa rossoblù21:56

48' Ci prova Mario Rui, il portoghese converge e conclude con il piede debole ma non centra lo specchio21:52

46' SI RIPARTE! Iniziato il secondo tempo!21:50

46' C'è un cambio nel Napoli: Garcia tiene negli spogliatoi Elmas, entra Politano al suo posto21:50

Ottima fino a questo momento la prestazione dei rossoblù, la squadra di Gilardino è corta e solida dietro e aggressiva in avanti. 21:37

Partita dai ritmi alti a Marassi nonostante non si registrino grandi opportunità da rete. Il Genoa approccia molto bene la sfida, il Napoli prova a proporre il suo gioco ma capitola nel finale di tempo. Meret è bravo a distendersi sul tiro da fuori di Retegui, sul corner che ne consegue Bani sbuca sul secondo palo e converte in gol la spizzata di De Winter. Napoli scarico davanti, vedremo se Garcia cambierà qualcosa nella ripresa21:36

45'+2' DUPLICE FISCHIO! Il Genoa chiude avanti la prima frazione!21:33

45' Due minuti di recupero21:31

43' Cross basso di Di Lorenzo sul primo palo, Kvaratskhelia interviene sul primo palo mandando a lato21:29

40' GOL! GENOA-Napoli 1-0! Gol di Bani! Angolo di Gudmundsson, De Winter pizzica la palla sul primo palo trovando la deviazione sottoporta di Bani sul secondo! Esplode Marassi!



Guarda la scheda del giocatore Mattia Bani21:26

39' RETEGUI! La prima vera occasione del match, tiro dai venti metri del 19 rossoblù, la palla rimbalza proprio davanti a Meret che è reattivo a deviare in corner21:28

38' Contropiede sprecato da Osimhen, il nigeriano è bravo a saltare Bani ma poi sbaglia la scelta di servire Kvaratskhelia che si trovava in offside21:24

37' Rientra in campo Kvaratskhelia, ma è ancora molto dolorante21:23

35' A terra Kvaratskhelia, il georgiano in scivolata appoggia male la caviglia. Staff medico azzurro in campo21:21

33' Numero di Kvarataskhelia, Retegui lo sgambetta da dietro e Fabbri sventola un altro cartellino giallo21:20

33' Batte Mario Rui, palla messa in mezzo e Martinez respinge di pugno21:19

32' Fallo di De Winter che atterra Kvaratskhelia al limite dell'area, ammonizione e piazzato insidioso per il Napoli21:18

31' Di Lorenzo! Incusione in area e tiro ribattuto da Bani21:17

31' Se n'è andata la prima mezz'ora, ancora nessuna nitida occasione da gol ma la partita è molto viva e i ritmi sono alti21:17

27' Cross dalla destra a cercare Osimhen, il nigeriano va a terra nel contrasto con Bani ma per Fabbri è tutto regolare21:13

25' Lancio in verticale a cercare Elmas, il macedone commette fallo in attacco su Martin21:12

21' Chiusura elegante di Lobotka che frena l'inserimento di Frendrup21:07

18' Un buonissimo Genoa in questa prima parte di gara, la squadra di Gilardino ha approcciato molto bene la sfida21:04

17' Tiro cross violento di Sabelli, Juan Jesus allontana di testa21:02

15' Prova la rovesciata Retegui! Cross di Martin dalla sinistra, Mario Rui impatta in modo non perfetto di testa e l'attaccante italiano tenta l'acrobazia mandando alto21:02

12' Intensifica il pressing il Napoli, ben organizzato il Genoa in fase difensiva20:58

8' Primo tentativo del Napoli! Di Lorenzo di prima libera Elmas, il macedone appoggia dentro per Osimhen il cui tiro viene intercettato dal muro rossoblù20:54

6' Buona occasione per i rossoblù, cross basso di Sabelli per Gudmundsson e tiro alto, ma c'era un fuorigioco in avvio di azione20:52

4' Ripartenza fulminea del Napoli dopo un'iniziativa offensiva del Genoa, buon recupero di Dragusin che, senza fallo, chiude Osimhen20:50

3' Visibilità ridotta al momento sul terreno di gioco a causa dei fumogeni accesi nel pre partita dalla gradinata dei sostenitori del Genoa20:48

1' 13 secondi e arriva già il primo ammonito del match: brutta entrata di Elmas ai danni di Gudmundsson, Fabbri sventola il giallo 20:47

SI PARTE! Primo pallone toccato dal Napoli!20:46

Stanno entrando in campo le squadre, clima incandescente al Ferraris!20:42

Le scelte di Garcia: poche sorprese per gli azzurri, Elmas sostituisce Politano e completa il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. A centrocampo Zielinski e Anguissa ai lati di Lobotka, dietro Mario Rui viene preferito a Olivera per comporre il quartetto con Ostigard, Juan Jesus e Di Lorenzo. Turno di riposo per Rrahmani20:05

Le scelte di Gilardino: i rossoblù confermano la linea difensiva a quattro con Dragusin e Bani al centro, si rivede Martin sulla sinistra. Davanti fiducia a Retegui che farà coppia con Gudmundsson, panchina iniziale invece per Malinovskyi. 19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: il Napoli risponde con un 4-3-3: Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia19:53

FORMAZIONI UFFICIALI: il Genoa si schiera con un 4-4-2: Martinez - De Winter, Bani, Dragusin, Martin - Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup - Gudmundsson, Retegui.19:54

Il direttore di gara sarà Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Scarpa e dal quarto ufficiale Feliciani. Al Var Marini e Paganessi18:40

Anche i padroni di casa guidati da Gilardino sono reduci da una sconfitta, arrivata in pieno recupero contro il Torino. Dopo la debacle della prima giornata conla Fiorentina, i rossoblù avevano ottenuto una prestigiosa vittoria all'Olimpico di Roma battendo la Lazio grazie alla rete realizzata da Retegui18:35

Riparte da Marassi il Napoli di Garcia, dopo la sconfitta casalinga con la Lazio prima della sosta. Gli azzurri arrivano in Liguria con l'obiettivo di rialzare la testa e non perdere terreno nelle zone nobili della classifica.18:31

Benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli, partita valida per la 4' giornata del campionato di Serie A!18:28