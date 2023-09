Dal Meazza è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.19:59

Nella quinta giornata, i ragazzi di Inzaghi faranno visita all'Empoli mentre la squadra di Pioli ospiterà il Verona.19:58

I nerazzurri dilagano nella ripresa e si aggiudicano il derby con un roboante 5-1 issandosi in vetta alla classifica: Mkhitaryan sugli scudi (due gol e un assist), gioie anche per Thuram, Frattesi e l'ex Calhanoglu (su rigore, fallo di Theo Hernandez su Lautaro). Non basta Rafael Leao ai rossoneri, mai incisivi.19:56

90'+5' FINITA! Inter-Milan 5-1, triplice fischio di Sozza.19:53

90'+4' AMMONITO Frattesi per eccesso di esultanza.19:52

90'+3' GOL! INTER-Milan 5-1! Rete di Frattesi. Mkhitaryan ruba palla a Chukwueze e rifinisce per il taglio in area di Frattesi che in scivolata insacca alle spalle di Maignan.



90'+2' Chukwueze in area per Florenzi, Acerbi si frappone.19:50

90' Cinque minuti di recupero.19:48

87' Carlos Augusto sfonda a sinistra, tiro di Mkhitaryan neutralizzato da Musah.19:45

86' ULTIMO CAMBIO MILAN. Esce Loftus-Cheek, scampoli per Musah.19:44

84' Lautaro si sposta sulla destra, guadagnando angolo.19:42

83' Nerazzurri in gestione, i rossoneri faticano a reagire.19:42

82' Asllani riceve in area da Lautaro, destro oltre la traversa.19:40

81' ULTIMO CAMBIO INTER. Applausi per Calhanoglu, presenza per Asllani.19:39

79' GOL! INTER-Milan 4-1! Rigore di Calhanoglu. Conclusione centrale, Maignan spiazzato, Calhanoglu non sbaglia dagli 11 metri.



78' RIGORE INTER! Lautaro si avventa su una palla vagante anticipando Theo Hernandez che lo stende, Sozza indica il dischetto.19:36

77' SOSTITUZIONE MILAN. Energie fresche sulla fascia: Florenzi per Calabria.19:37

77' SOSTITUZIONE MILAN. Fuori Reijnders, esordio per Jovic.19:37

77' SOSTITUZIONE MILAN. Finisce la gara di Giroud, spezzone per Okafor.19:35

76' Punizione di Theo Hernandez, de Vrij interviene di testa, Sommer evita il corner.19:34

74' SOSTITUZIONE INTER. de Vrij prende il posto di Bastoni.19:32

73' Carlos Augusto se ne va sulla sinistra, Kjaer libera di testa.19:31

72' AMMONITO Calhanoglu, in ritardo su Reijnders.19:30

71' Scintille tra Frattesi e Rafael Leao, Sozza riporta la calma.19:30

69' GOL! INTER-Milan 3-1! Doppietta di Mkhitaryan. Darmian scende sulla fascia, Lautaro controlla e appoggia verso Mkhitaryan che di destro sorprende Maignan sul suo palo.



66' OCCASIONE INTER! Mkhitaryan addomestica per Carlos Augusto, destro violento, Maignan si distende e respinge.19:24

64' SOSTITUZIONE INTER. Staffetta in attacco tra Thuram e Arnautovic.19:29

64' SOSTITUZIONE INTER. Uno stremato Dimarco lascia il campo a favore di Carlos Augusto.19:25

64' SOSTITUZIONE INTER. Barella lascia il campo a favore di Frattesi.19:24

63' Crampi per Dimarco, gioco fermo.19:21

61' AMMONITO Theo Hernandez, fallo tattico su Mkhitaryan.19:24

60' Rafael Leao scambia con Reijnders, tiro cross fuori misura.19:18

57' GOL! Inter-MILAN 2-1! Rete di Rafael Leao. Giroud nel corridoio per Rafael Leao, freddo davanti a Sommer.



56' SOSTITUZIONE MILAN. Pioli richiama Pulisic e inserisce Chukwueze.19:23

55' Reijnders dalla distanza, destro alle stelle.19:13

54' Calabria a terra, gioco fermo per qualche istante.19:12

53' Lautaro allarga per Dimarco, Kjaer è ben posizionato.19:11

51' Dimarco centra dalla sinistra, girata di Thuram che carambola su Thiaw, Maignan raccoglie la sfera.19:10

50' Rinvio lungo di Sommer, Kjaer regge con il fisico su Lautaro.19:09

48' Punizione di Theo Hernandez, Bastoni allontana di testa.19:06

46' COMINCIA LA RIPRESA. Inter-Milan 2-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:03

Inzaghi può dirsi soddisfatto per prestazione e risultato, deve evitare cali di concentrazione; Pioli ha bisogno di alzare i ritmi in costruzione e la qualità delle giocate offensive.18:52

Derby incanalato a favore dei nerazzurri, capaci di portarsi subito in vantaggio con Mkhitaryan abile a deviare sottoporta un sinistro di Dimarco, e a raddoppiare con un destro clamoroso di Thuram all'incrocio. Possesso sterile dei rossoneri che faticano a cambiare ritmo e a creare pericoli: l'unico squillo è di Theo Hernandez, imprendibile in percussione ma impreciso nella conclusione.18:51

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Inter-Milan 2-0, doppio vantaggio nerazzurro firmato da Mkhitaryan e Thuram.18:47

45'+2' Batte lo stesso Giroud, sinistro alto.18:47

45'+1' Acerbi in ritardo su Giroud, punizione dal limite per i rossoneri.18:45

45' Due minuti di recupero.18:45

44' Punizione sprecata da Reijnders, direttamente sul fondo.18:43

42' Sponda di Giroud per Loftus-Cheek, contrato da Dimarco.18:42

40' Retropassaggio pericoloso di Rejinders, Kjaer spazza in anticipo su Lautaro.18:40

38' GOL! INTER-Milan 2-0! Rete di Thuram. Lautaro fa scattare Dumfries, rifinitura imprecisa per Thuram che riesce però a rientrare sul destro ed esplodere un siluro all'incrocio, Maignan non può nulla.



37' Calabria dai 25 metri, destro ribattuto da Acerbi.18:37

36' Azione insistita dei rossoneri, Thiaw dalla distanza mastica il sinistro a lato.18:36

33' Rafael Leao dalla sinistra, Acerbi salta più in alto di Krunic.18:33

31' OCCASIONE MILAN! Percussione di Theo Hernandez che scambia con Giroud e s'incunea in area, il suo sinistro si perde poco oltre il palo lontano.18:33

30' Schema su punizione, Rafael Leao imbeccato da Theo Hernandez impegna Sommer ma è in posizione irregolare.18:30

29' Reijnders si guadagna una punizione da posizione favorevole, fallo di Calhanoglu.18:28

28' Lento giro palla dei rossoneri, i nerazzurri non concedono spazi.18:28

26' Punizione di Dimarco, il suo sinistro non scende.18:25

24' AMMONITO Thiaw, steso Thuram al limite dell'area.18:27

24' Lancio di Theo Hernandez, buco di Dumfries, Rafael Leao sbaglia il controllo a tu per tu con Sommer.18:23

23' Reijnders cambia gioco per Pulisic, anticipato da Dimarco.18:23

21' Loftus-Cheek lungo linea per Pulisic, Dimarco lo contiene.18:21

19' Thuram punta l'area dalla destra, Kjaer lo chiude in angolo.18:18

17' Rimessa lunga di Dumfries, destro di Thuram, sporcato in angolo da Thiaw.18:17

16' Cross tagliato di Rafael Leao, Sommer agguanta in presa alta.18:16

14' Traversone di Calabria, Theo Hernandez lamenta una spinta di Dumfries, Sozza gli fa cenno di rialzarsi.18:14

13' Reijnders cerca il taglio in area di Calabria che manca il difficile aggancio.18:13

11' Calhanoglu apre per Dimarco, Mkhitaryan schiaccia di testa da ottima posizione, palla a lato.18:10

9' Dimarco direttamente dalla bandierina, Maignan alza sopra la traversa.18:09

9' Lautaro serve l'incursione di Dumfries, destro ribattuto da Kjaer, Theo Hernandez regala il primo angolo della gara.18:08

7' Sozza conferma il vantaggio nerazzurro dopo il check del VAR.18:07

5' GOL! INTER-Milan 1-0! Rete di Mkhitaryan. Thuram di potenza su Thiaw, cross basso e teso, sinistro di Dimarco deviato sottomisura da Mkhitaryan.



3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.18:03

1' INIZIA Inter-Milan, palla ai nerazzurri.18:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Sozza.17:51

Tomori squalificato, gioca Kjaer, è l'unico cambio obbligato per Pioli che dà continuità al resto della squadra con Pulisic-Reijnders-Leao alle spalle di Giroud.17:09

Inzaghi conferma dieci undicesimi della squadra che ha dilagato contro la Fiorentina: esordio stagionale per Acerbi al posto di de Vrij. Davanti fiducia al tandem Lautaro-Thuram.17:07

4-2-3-1 per il Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez - Loftus-Cheek, Krunic - Pulisic, Reijnders, Rafael Leao - Giroud. A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Musah, Adli, Okafor, Romero, Chukuwueze, Jovic.17:15

Ecco le formazioni. Inter con il 3-5-2: Sommer - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram. A disp.: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Pavard, de Vrij, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Sensi, Klaassen, Frattesi, Sanchez, Arnautovic.17:12

Percorso netto in questo avvio di campionato per entrambe le squadre, appaiate a nove punti con otto gol segnati nelle prime tre gare: il derby della Madonnina mette in palio la vetta della classifica in solitaria.17:03

Al Giuseppe Meazza tutto pronto per il derby Inter-Milan, quarta giornata di Serie A.16:46