LIVE SAMPDORIA - ROMA 0-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova è tutto pronto per Sampdoria-Roma, posticipo della 10ª giornata di Serie A.10:24

I blucerchiati, che occupano al momento l'ultimo posto della classifica, sono chiamati a un repentino cambio di rotta e cercano la prima vittoria stagionale in campionato.10:26

I giallorossi, reduci da due vittorie consecutive, si presentano a questo appuntamento dopo aver collezionato 19 punti in campionato.10:27

SAMPDORIA (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Audero - Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello - Leris, Rincòn, Villar, Djuricic - Gabbiadini, Caputo. A disposizione: Contini, Amione, Verre, Sabiri, Conti, Vieira, Pussetto, Quagliarella, Yepes, Murru, Trimboli. All. Dejan Stankovic.17:47

ROMA (3-4-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy - Pellegrini - Abraham, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Matic, Shomurodov, Vina, Spinazzola, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, Zaniolo. All. José Mourinho.17:51

La Sampdoria non batte la Roma in un girone d’andata di Serie A dalla stagione 2015/16 (2-1 il 23/09/2015 con Walter Zenga in panchina, reti di Salah, Éder e autorete di Manolas): da allora tre vittorie giallorosse e tre pareggi.10:25