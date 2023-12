Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:24 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter, gara valida per la 16^ giornata di Serie A.20:24

L'Inter per allungare sulla Juventus, la Lazio per rientrare in corsa per l'Europa. Big match all'Olimpico, dove la squadra di Maurizio Sarri cerca di ritrovare continuità in campionato, necessaria per riavvicinarsi alla zona Champions, distante sette punti dopo la vittoria del Bologna sulla Roma.20:29

Superare l'amarezza per il pareggio contro la Real Sociedad che è costato loro il primo posto nel girone di Champions e continuare la propria corsa in testa alla classifica. È questo, invece, l'obiettivo dei ragazzi di Simone Inzaghi, che vincendo oggi sul campo della Lazio si porterebbero a +4 sulla Juventus seconda.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Basic, Pedro, Castellanos.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Agoumè, Stabile.20:33

Novità di formazione importante in casa Lazio, visto che Maurizio Sarri decide di lasciare in panchina Luis Alberto in favore di Kamada, perché, come dichiarato dallo stesso allenatore nel prepartita, lo spagnolo non è in grandissima condizione. Parte fuori anche Patric, che rientra dopo un'influenza e lascia spazio a Gila, vista anche l'assenza di Romagnoli. Out anche Isaksen, mentre Rovella vince il ballottaggio con Cataldi.20:37

Tutto confermato, invece, per Simone Inzaghi, che colma la lacuna sulla fascia destra lasciata dagli infortuni di Dumfries e Cuadrado alzando la posizione di Darmian, con Bisseck che prende il suo posto nel terzetto difensivo. Solo panchina per Pavard, mentre non è nemmeno convocato Sanchez.20:39

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Fabio Maresca darà il via al match.20:39

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:46

4' Gran palla in verticale di Darmian per lo scatto di Thuram, che controlla al volo, sposta il pallone sul destro e prova a calciare, ma viene murato da un intervento in scivolata perfetto di Casale.20:51

7' Giropalla prolungato della Lazio. L'Inter attende.20:53

10' Baricentro molto alto per la squadra di Sarri, che sta tenendo quella di Inzaghi nella propria metà campo.20:56

11' Kamada raccoglie un pallone al limite dell'area e lo calcia al volo, trovando la deviazione di Bastoni, che manda il pallone in calcio d'angolo.20:57