Grazie per aver seguito con noi la diretta di Genoa-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A.21:28

90'+10' FINISCE QUI! 2-2 tra Genoa e Inter. Pareggio all'esordio per i campioni d'Italia in carica.21:13

90'+9' Cartellino giallo anche per Kristjan Asllani.21:13

90'+5' GOL! GENOA-Inter 2-2! Rete di Junior MESSIAS! Calcio di rigore sbagliato da Messias e parato da Sommer, bravo e lesto però il centrocampista del Genoa che si avventa sul pallone per il tapin vincente.



90'+3' Fallo di mano di Bisseck dopo un intervento grossolano in area: calcio di rigore assegnato al Genoa.20:31

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.20:29

86' Sostituzione Genoa: esce Milan Badelj, emtra Jeff Ekhator Osayuki.20:23

86' Sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Kristjan Asllani.20:22

82' GOL! Genoa-INTER 1-2! Rete di Marcus THURAM! Grande incursione di Frattesi che serve Thuram bravo a scavalcare con un dolce pallonetto Gollini in uscita.



80' Grandissima occasione per il Genoa con Vitinha che sfiora la rete: la palla esce di pochissimo vicino all'incrocio.20:21

75' Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.20:11

75' Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Mehdi Taremi.20:11

71' Sostituzione Genoa: esce Alessandro Zanoli, entra Stefano Sabelli.20:07

71' Sostituzione Genoa: esce Ruslan Malinovskyi, entra Morten Thorsby.20:07

66' Sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.20:03

66' Sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Denzel Dumfries.20:03

63' Cartellino giallo per Pierluigi Gollini.20:00

61' Sostituzione Genoa: esce Alessandro Vogliacco, entra Johan Vásquez.19:57

60' Thuram di forza entra in area di rigore e conclude da posizione ravvicinata, bravo Gollini ad evitare la rete.19:55

58' Punizione insidiosa battua da Messias con Sommer che esce però in maniera tempestiva ed evita pericoli.19:54

54' Rete annullata a Dimarco per fuorigioco di Darmian, autore dell'assist.19:49

51' Squillo del Genoa con Badelj che conclude di sinistro da ottima posizione: il centrocampista del Grifone non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.19:48

49' Primi minuti concitati, diversi falli e gioco molto spezzettato.19:44

46' Inizia il secondo tempo di GENOA-INTER!19:43

Nel secondo tempo potrebbero servire ovviamente forze fresce: per i Grifoni in particolare Ekuban e Sabelli, mentre nell'Inter occhio a Frattesi e Taremi.19:23

Prima frazione molto divertente al Marassi. Dopo 20 minuti è il Genoa ad andare in vantaggio con una carambola che favorisce la conclusione di Vogliacco. Appena 10 minuti dopo arriva il pareggio tempestivo del solito Thuram, bravo ad avventarsi di testa su un cross splendido di Barella. Nel finale arriva un calcio di rigore poi revocato al Var per presunto fallo di Badelj, poco prima della grande parata di Gollini su Lautaro che chiude la prima frazione di gioco.19:23

45'+4' Finisce il primo tempo di GENOA-INTER, in rete Vogliacco e Thuram.19:23

45' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:19

40' Grandissima occasione per l'Inter che sfiora il gol con Lautaro che si avventa sul pallone dopo una respinta non efficacissima della difesa. Bravissimo Gollini ad evitare la rete dell'argentino sulla conclusione ravvicinata di quest'ultimo. Sulla parta dell'ex Napoli arriva Dimarco che tira di prima intenzione trovando però Badelj che salva di testa sulla linea.19:17

35' Dopo la revisione al Var, il direttore di gara torna sui suoi passi ed evoca il calcio di rigore assegnato precedentemente all'Inter.19:13

34' Calcio di rigore assegnato all'Inter per presunto fallo di Badelj su Thuram!19:12

32' Ancora Thuram che si rende pericoloso con un tiro ravvicinato e veloce, ben disinnescato da Gollini in presa bassa.19:10

30' GOL! Genoa-INTER 1-1! Rete di Marcus THURAM! Splendido cross di Barella che innesca l'attaccante francese, bravo a battere Gollini con uno stacco imperioso e preciso.



28' Il Genoa palleggia con pazienza e lucidità, gestendo il possesso senza esagerare.19:03

24' Cooling break e squadre che si dissetano a metà primo tempo.19:01

20' GOL! GENOA-Inter 1-0! Rete di Alessandro VOGLIACCO! Carambola su calcio di punizione con Sommer che interviene in maniera non precisissima, la palla sbatte anche sulla traversa e diventa giocabile per Vogliacco che segna a porta vuota siglando il primo gol della Serie A 24/25.



19' Buona occasione per il Genoa che pesca Vitinha in profondità: bravo Sommer in uscita ad evitare pericoli.18:52

17' Cartellino giallo per Henrikh Mkhitaryan.18:50

15' Arriva un'altra conclusione in casa Inter, questa volta ci prova Calhanoglu che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.18:49

11' Primo calcio d'angolo della partita, a favore dell'Inter: la sfera però entra facilmente in possesso di Gollini che smanaccia in maniera tempestiva.18:46

7' Ottima trama dell'Inter con Thuram innescato al limite dell'area di rigore: destro basso e preciso ben parato però da Gollini.18:48

4' Primo squillo del Genoa con la sovrapposizione di Martin che lascia partire un cross teso: nessuno del Grifone riesce però ad intervenire.18:39

1' Inizia il primo tempo di GENOA-INTER!18:32

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A, vincendone otto (2N); l’ultimo successo del Grifone contro i nerazzurri in campionato risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris con autogol di Andrea Ranocchia e rete di Goran Pandev).17:56

Genoa e Inter hanno pareggiato 21 delle 56 sfide in casa del Grifone in Serie A (tra cui le due più recenti), completano 18 vittorie dei rossoblù e 17 dei nerazzurri – contro nessuna squadra i liguri hanno registrato più pareggi interni nel torneo (21 anche contro la Fiorentina).17:56

Le scelte di Inzaghi: Bisseck sostituisce Pavard, a tutta fascia gioca Darmian e non Dumfries. In attacco ce la fa Lautaro Martinez, presenti Barella e Mkhitaryan.17:53

Le scelte di Gilardino: gioca Messias al fianco di Vitinha, mentre a tutta fascia gioca Zanoli a destra con Martin a sinistra. In difesa Vogliacco preferito a Vasquez per completare il terzetto di difesa con Bani e De Winter.17:53

Panchina Inter: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Fontanarosa, Taremi.17:51

Panchina Genoa: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Ekhator, Vasquez, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos.17:52

Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. 17:51

Formazione GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. 17:51

Il Genoa è reduce dalla vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro la Reggiana. Per l'Inter invece è la prima uscita ufficiale della stagione.17:57