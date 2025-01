Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Milan 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:09

90'+4' Triplice fischio di Massa. Juventus-Milan termina 2-0 grazie alle reti di Mbangula e Weah.19:56

90'+4' Maignan esce dalla propria area per anticipare Weah di testa, Vlahovic prova a beffarlo da distanza siderale ma colpisce male.19:55

90'+3' Scorre inesorabilmente il cronometro per il Milan che non sta riuscendo praticamente più a portarsi in zona offensiva in modo concreto.19:54

90'+1' Destro dalla lunghissima distanza di Gabbia e palla a fondo campo. Juventus a un passo dal traguardo.19:53

90' Quattro minuti di recupero.19:52

90' Sostituzione Juventus: fuori Samuel Mbangula tra gli applausi, dentro Vasilije Adzic.19:51

90' Camarda gira di testa su cross di Theo dalla sinistra, palla fuori di molto sotto lo sguardo attento di Di Gregorio.19:51

89' Gran recupero difensivo di Leao che anticipa Douglas Luiz ed evita la volata del brasiliano in campo aperto verso Maignan.19:50

88' Seconda chance dalla bandierina per il Milan che sta provando a giocarsi le ultime possibilità di riaprire la gara.19:49

87' Fofana caparbio al limite dell'area bianconera, apertura a destra per Musah che incrocia verso Di Gregorio ma trova la deviazione di Locatelli in corner.19:48

84' Nervosismo abbastanza visibile di Conceiçao a bordo campo. Il Milan visto finora stasera non sta piacendo al tecnico portoghese.19:47

83' Sostituzione Juventus: esce anche Khéphren Thuram, al suo posto dentro Nicolò Fagioli.19:45

83' Sostituzione Juventus: fuori Nico Gonzalez, dentro Dusan Vlahovic.19:44

81' Azione in velocità del Milan, Theo arriva fino in area di rigore poi tocca per Terracciano che viene però fermato da Cambiaso.19:42

80' Sostituzione Milan: esce anche Tammy Abraham, entra al suo posto Luka Jovic.19:41

80' Sostituzione Milan: fuori Tijjani Reijnders, dentro Filippo Terracciano.19:41

79' Reijnders tocca corto per Theo Hernandez che scarica un sinistro potente ma impreciso verso la porta juventina. Palla fuori di almeno cinque metri.19:40

78' Punizione per il Milan sullo spigolo dell'area juventina. Ci provano su piazzato i rossoneri.19:40

77' Spazio centrale per Reijnders che conduce palla e colpisce col destro dal limite, palla respinta dalla difesa di casa.19:39

75' Sostituzione Juventus: Motta risponde togliendo Teun Koopmeiners per inserire Douglas Luiz.19:37

74' Sostituzione Milan: fuori Emerson Royal, Conceiçao si gioca la carta Francesco Camarda.19:36

74' Forze moltiplicate in campo per i giocatori di Motta che viaggiano a velocità doppia rispetto a quelli di Conceiçao, in difficoltà netta da almeno una ventina di minuti.19:36

73' Mbangula calcia al volo col destro dopo una respinta corta della difesa avversaria, conclusione debole che termina la propria corsa tra le braccia di Maignan.19:34

72' Emerson Royal sgambetta Nico Gonzalez e viene ammonito dal direttore di gara.19:33

70' Jimenez prova a far passare la palla in area per Abraham, l'inglese non ci arriva e finisce per commettere fallo su Gatti.19:32

70' Non pervenuta la reazione della squadra di Conceiçao, tramortita dall'uno-due bianconero a cavallo dell'ora di gioco.19:31

69' Sarà calcio d'angolo dalla parte opposta dopo il traversone che attraversa tutto lo specchio e viene toccato dalla difesa rossonera.19:30

68' Altro calcio d'angolo per la Juve, lo conquista McKennie facendo carambolare la palla su Reijnders.19:30

67' Jimenez prima e Leao poi non riescono ad allontanare in modo efficace il calcio d'angolo bianconero. Poi l'azione juventina sfuma per fuorigioco di Weah.19:29

66' Calcio d'angolo per la Juve, lo concede Tomori e si infiamma ancora di più l'Allianz Stadium.19:27

66' Jimenez prova a domare un lancio lungo in area bianconera, si chiude però la morsa dei difensori juventini che recuperano palla.19:27

64' GOL! JUVENTUS-Milan 2-0! Rete di Weah. Ripartenza micidiale della Juventus, Thuram tocca in verticale per Weah che punta Tomori e infila Maignan col sinistro rasoterra. Raddoppio bianconero e Milan alle corde.



63' Sostituzione Milan: fuori Ismaël Bennacer, dentro Alejandro Jiménez.19:24

61' Primo giallo del match, Massa lo mostra a Bennacer dopo un fallo netto su Weah.19:22

59' GOL! JUVENTUS-Milan 1-0! Rete di Mbangula. Nico Gonzalez apre a sinistra per Mbangula che calcia forte in porta col destro, la deviazione di Emerson Royal mette fuori causa Maignan e regala il vantaggio agli uomini di Thiago Motta.



58' Musah intercetta un pallone a metà campo, Koopmeiners spende il fallo su Bennacer per evitare la ripartenza rossonera.19:19

56' Attacca ancora la Juventus che si sta presentando con maggior insistenza nell'area avversaria. Milan in difficoltà in questo avvio di secondo tempo.19:18

55' Sinistro masticato di Koopmeiners dal limite, palla fuori di molto alla sinistra di Maignan.19:18

53' DOPPIA OCCASIONE JUVE! Missile di Weah col destro da dentro l'area, Maignan si salva, poi Theo perde malamente palla in area e Koopmeiners costringe ancora il portiere francese a un mezzo miracolo per evitare la rete bianconera.19:15

51' Cambiaso perde palla in zona offensiva poi commette fallo su Emerson. Non dura però molto il possesso rossonero e si torna con la Juve che manovra nel campo avversario.19:13

49' Tema del match che rimane sulla falsariga di quello del primo tempo: giropalla bianconero e compattezza rossonera.19:11

47' Infortunio in casa Milan, Abraham non sembra farcela, Conceiçao fa scaldare Camarda e Jovic.19:08

46' Si ricomincia!19:07

45' Sostituzione Juventus: fuori Kenan Yıldız, dentro Timothy Weah.19:07

Primo tempo frizzante allo Stadium ma le porte rimangono inviolate. L'atteggiamento diverso delle due squadre, con la Juve più propositiva e il Milan più attendista, non ha impedito la creazione di una manciata di occasioni da gol da ambo le parti. Decisive le parate di Di Gregorio e Maignan, oltre alle respinte di Kalulu, Gatti e Locatelli in casa bianconera.18:54

45'+1' Fine primo tempo. Juventus-Milan è zero a zero dopo 45 minuti.18:48

45'+1' GATTI SALVA! Controcross di Leao dopo il tiro dalla bandierina, Theo incorna di testa ma trova Gatti a respingere il suo tentativo!18:47

45' Un minuto di recupero.18:46

45' Emerson prova il cross dalla destra, deviato in calcio d'angolo.18:46

43' Cross di Mbangula dalla sinistra col destro, Nico Gonzalez anticipa tutti di testa sul primo palo ma spedisce la palla a fondo campo sul secondo.18:46

42' Bennacer prova a innescare Leao con un lancio lungo a sinistra ma la palla finisce in fallo laterale. Non diminuisce la pressione bianconera.18:44

40' Continua a essere più propositiva la squadra di Thiago Motta, quella di Conceiçao è sempre votata a difesa e ripartenza.18:43

38' Sgroppata centrale di Thuram e destro a incrociare dal limite che termina in curva.18:39

37' Kalulu salta più alto di tutti sul tiro dalla bandierina ma il suo colpo di testa finisce altissimo.18:38

36' YILDIZ! Rasoiata in area di Cambiaso, Yildiz centra lo specchio col destro ma Maignan risponde presente deviando in corner.18:38

34' Koopmeiners crossa basso a rimorchio dalla sinistra, Yildiz non ci arriva per un soffio, poi la difesa ospite libera in fallo laterale.18:35

33' Theo Hernandez sfida Gatti in velocità, il difendore bianconero chiude in tackle e guadagna anche rimessa dal fondo dopo un rimpallo sull'avversario.18:34

31' Continua a tessere trame di gioco la Juventus mentre il Milan rimane a difesa della propria area in attesa del momento giusto per colpire in ripartenza.18:33

28' Ripartenza della Juve, chiusa da Nico Gonzalez che finisce per imbottigliarsi nell'area avversaria tra le maglie rossonere.18:30

27' MILAN PERICOLOSO! Di Gregorio dice di no a Leao, poi Theo ci prova due volte col mancino ma la palla viene respinta dal muro bianconero.18:29

25' Si scopre il Milan, McKennie converge al centro dalla destra e prova lo scarico in area ma manda la palla a fondo campo.18:27

24' Milan tutto schierato nei 30 metri davanti alla propria area, la squadra di Motta continua invece a far girare palla alla ricerca del guizzo giusto.18:26

23' Attacca ancora la Juventus che sta chiudendo il Milan a ridosso della propria area di rigore.18:25

21' Tutto inutile in ogni caso, Gatti aveva commesso fallo su Gabbia un attimo prima del colpo di testa.18:23

21' OCCASIONE JUVENTUS! Gatti incorna di testa su calcio di punizione di Koopmeiners dalla sinistra, la palla esce di pochissimo alla sinistra di Maignan.18:23

19' OCCASIONE MILAN! Schema del Milan sul tiro dalla bandierina di Theo, Reijnders calcia col destro tutto solo dal dischetto ma trova Locatelli sulla sua strada a schermare la porta di Di Gregorio. La palla poi carambola su Tomori e finisce in rimessa dal fondo.18:21

18' Reijnders prova lo slalom in area, Kalulu lo chiude in corner.18:19

16' Rischio enorme per la difesa rossonera, Maignan anticipa Yildiz di un soffio fuori dalla propria area dopo una palla orizzontale di Emerson a metà strada tra Gabbia e Tomori.18:19

14' OCCASIONE JUVE! Koopmeiners doma un pallone al limite dell'area e calcia col mancino, sfiorando la traversa alla sinistra di Maignan, parso comunque in traiettoria.18:16

12' Prova a ragionare la Juventus con un giropalla prolungato che non sta però impensierendo il Milan.18:14

11' LEAO MURATO! Bennacer serve Leao in orizzontale in area, il portoghese calcia verso la porta col destro a mezz'altezza ma viene murato da Kalulu col corpo.18:14

10' Acque più calme ora in campo dopo un inizio con diversi capovolgimenti di fronte. E' il Milan a gestire il pallone in questa fase.18:11

8' MBANGULA! Thuram recupera una palla vagante al limite dell'area rossonera e scarica a sinistra per il compagno, il suo destro a giro finisce alto di poco.18:10

7' Sembra più un 4-1-4-1 quello del Milan con Fofana davanti alla difesa, Bennacer e Reijnders stanno infatti giocando molto più alti a ridosso di Abraham.18:09

6' Reijnders crossa in area dalla linea di fondo, Di Gregorio fa sua la sfera in due tempi.18:08

6' Lancio teso in area di Kalulu, Maignan però legge bene la traiettoria e anticipa Koopmeiners in uscita bassa.18:07

4' Aggressione perfetta di Kalulu su Abraham nel cerchio di centrocampo, l'ex Milan ferma sul nascere la manovra offensiva rossonera.18:06

3' Risponde il Milan in ripartenza ma alla fine la difesa della Juve chiude bene e guadagna anche rimessa laterale.18:04

2' Spunto di Mbangula sulla sinistra e cross morbido in area, troppo alto per Yildiz che non ci arriva.18:04

2' Primissimi istanti con il possesso palla totalmente bianconero, più attendista il Milan.18:03

Si comincia!18:02

Squadre in campo, manca pochissimo al via!18:00

15 giorni fa a Riyad, nella semifinale di Supercoppa, fu 2-1 per il Milan che rimontò la rete di Yildiz con Pulisic e la rocambolesca autorete di Gatti. Nell'andata in campionato invece fu 0-0 tra i fischi di San Siro per la quasi totale assenza di azioni pericolose nell'arco dei 90 minuti.17:49

Senza Morata, squalificato per somma di ammonizioni, Conceiçao lancia Abraham dal 1', alle sue spalle agiranno Musah, Reijnders e Leao. Le corsie esterne saranno presidiate dai soliti Emerson Royal e Theo Hernandez, in mezzo ci sarà invece Gabbia con Tomori dopo l'infortunio di Thiaw. Occasione anche per Bennacer che giocherà in mezzo al campo al fianco di Fofana.17:48

Motta recupera Vlahovic ma solo per la panchina, al centro dell'attacco ci sarà Nico Gonzalez, sostenuto dal trio formato da Yildiz, Koopmeiners e Mbangula. La cerniera di centrocampo torna la solita con Locatelli e Thuram, davanti a Di Gregorio c'è McKennie a destra della coppia Gatti-Kalulu, a sinistra trova posto invece Cambiaso.17:46

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 4-2-3-1 anche per Sergio Conceiçao. Maignan - Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez - Bennacer, Fofana - Musah, Reijnders, Rafael Leao - Abraham. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Jimenez, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Omoregbe.17:44

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: consueto 4-2-3-1 scelto da Thiago Motta. Di Gregorio - McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Yildiz, Koopmeiners, Mbangula - Nico Gonzalez. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Baio, Vlahovic, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi.17:43

Dirige il match Massa con Bindoni e Scatragli ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Bonacina mentre in sala Var ci sono Mazzoleni e Abisso.17:40

L'Allianz Stadium ospita una delle classicissime del calcio italiano che, stranamente rispetto alla propria storia, può rappresentare quasi un'ultima spiaggia per entrambe le squadre coinvolte. La Juventus, padrona di casa, ha necessità estrema di trovare i tre punti per scavalcare momentaneamente la Lazio e portarsi al quarto posto, oltre che per accorciare sulle prime in classifica. Il Milan cerca invece di dare continuità alla vittoria in rimonta sul Como per continuare a sperare in un piazzamento in Champions o, chissà, magari anche qualcosa di più. Fischio d'inizio alle ore 18.17:39

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Milan, gara valida per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2024/25.17:36

