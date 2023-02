Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori15:58

Incrocio romantico all'U-Pwer Stadium dove Berlusconi e Galliani ritrovano per la seconda volta in questa stagione il Milan. All'andata vittoria dei rossoneri per 4-1.15:58

Il Monza è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitta in questa Serie A. Palladino ha capovolto la squadra e tra le mura amiche non ha ancora mai perso. Il Milan, dopo l'avvio di anno orribile, sta provando a riaccendersi grazie alle due vittorie di misura con Torino, in campionato, e Tottenham, in Champions League.16:02

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Mari, Marlon - Birindelli, Rovella, Pessina, Ciurria - Mota, Caprari - Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Caldirola, Carboni, Donati, Barberis, Colpani, Machín, Ranocchia, Sensi, Valoti, D'Alessandro, Gytkjaer.17:02

Formazione MILAN (3-4-3): Tatarusanu - Kalulu, Thiaw, Tomori - Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez - Diaz, Origi, Leao. A disposizione: Mirante, Vasquez; Ballo Toure, Dest, Gabbia, Kjaer; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Ibrahimovic, Rebic.17:11

Nel Monza conferma in avanti per Petagna, dietro a lui Mota e Caprari. Ancora assente Carlos Augusto, in mezzo al campo agiranno Ciurria e Birindelli ai lati con Rovella e Pessina al centro. Difesa a tre composta da Izzo, Mari e Marlon. In porta Di Gregorio. Qualche cambio nel Milan, che vede davanti a Tatarusanu il ritorno di Tomori, affiancato da Kalulu e Thiaw. Theo Hernandez e Messias sulle fasce con Tonali e Krunic al centro. In attacco spazio per Origi, con lui Diaz e Leao. Dalla panchina Giroud e Ibrahimovic.17:11

1' FISCHIO D’INIZIO DI MONZA - MILAN. Arbitra Rapuano.18:01

1' Subito Monza pericoloso con un'inziativa di BIrindelli che serve Ciurria, conclusione di prima, Tatarusanu devia in angolo.18:02