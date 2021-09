Inzaghi fa turnover come previsto, a partire dall'attacco: prima da titolare per Correa accanto a Lautaro. Prima volta dall'inizio anche per Dumfries, sull'altra fascia c'è Dimarco. A centrocampo chance per Vecino, dietro rientra Bastoni. Vidal in tribuna per un risentimento alla coscia. Nel Bologna gli unici cambi rispetto alla vittoria contro l'Hellas di lunedì sono nel trio dietro ad Arnautovic: Miha ha preferito Skov Olsen e Sansone a Orsolini e Barrow. Indisponibili Schouten e Kingsley.17:23