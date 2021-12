LIVE MILAN - NAPOLI 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:08

Big match di questa diciottesima giornata di Serie A, il Milan di Pioli ospita a San Siro il Napoli di Spalletti: seconda contro quarta, con le due formazioni che non vogliono lasciare scappare l'Inter.20:08

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto).20:09

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN con il classico 4-2-3-1, Maignan - Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré - Tonali, Kessie - Messias, Diaz, Krunic - Ibrahimovic.20:09

A disposizione del MILAN: Giroud, Castillejo, Gabbia, Tatarusanu, Bennacer, Mirante, Kalulu, Bakayoko, Maldini, Saelemaekers.20:11

La formazione del NAPOLI: 4-2-3-1 anche per Spalletti, Ospina - Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo - Anguissa, Demme - Lozano, Zielinski, Elmas - Petagna.20:11

A disposizione del NAPOLI: Mertens, Ounas, Ghoulam, Meret, Zanoli, Lobotka, Marfella, Politano.20:12

Pioli perde all'ultimo Theo Hernandez, dentro Ballo Touré; in attacco Ibrahimovic supportato dal tridente Messias, Diaz e Krunic: solo panchina per Saelemaekers.20:13

Spalletti con le moltissime assenze ha poche scelte: in attacco Petagna supportato da Lozano, Zielinski e Elmas, parte dalla panchina Mertens. In difesa spazio alla coppia Rrahmani - Juan Jesus, con Di Lorenzo a sinistra.20:15

Luciano Spalletti è imbattuto nelle otto sfide da allenatore con Stefano Pioli in Serie A: sei vittorie e due pareggi (incluso quello nell’ultimo incrocio datato febbraio 2019, Fiorentina-Inter 3-3); Spalletti in particolare è imbattuto anche nelle ultime 13 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan (10V, 3N), da Milan-Roma 2-1 del maggio 2006.20:15

Dirige il match l'arbitro Davide Massa.20:16

1' INIZIA MILAN - NAPOLI! Primo pallone per i partenopei.20:45

2' Subito un angolo per il Napoli: gli azzurri non calciano direttamente ma provano il giro palla, perdendo peró la sfera e costringendo Rrahmani al fallo.20:47

3' Lancio lungo di Maignan, Ospina costretto ad uscire fuori dalla sua area per anticipare Messias.20:48

4' Cross di Lozano, Krunic chiude in angolo: secondo corner per il Napoli, partito bene in questa sfida.20:49

5' GOL! Milan - NAPOLI 0-1! Rete di Eljif Elmas. Corner battuto forte da sul primo palo da Zielinski, colpo di testa del trequartista che batte Maignan schiacciando la sfera a terra.



6' Napoli subito in vantaggio, partenopei che concretizzano l'inizio positivo di partita.20:53

7' Lozano al cross, lo chiude Romagnoli che evita anche l'angolo: Napoli che continua a spingere.20:52

8' PILLOLA STATISTICA. Quello di Elmas dopo 5 minuti è il gol più veloce segnato dal Napoli contro il Milan in Serie A dalla rete di Gökhan Inler (4') nel novembre 2012.20:53

9' OCCASIONE NAPOLI! Anguissa da due passi non trova la deviazione decisiva, partenopei che chiedono il tocco di mano di Kessié.20:54

10' Trattenuta di Demme su Diaz, Massa fa segno al mediano che alla prossima sará giallo.20:56

11' Ibrahimovic prova la sponda in area per Messias, spazza lontano Juan Jesus.20:56

12' Malcuit prova a lanciarsi sulla fascia, Krunic lo ferma di fisico: Massa lascia giocare.20:57

13' Punizione per il Milan: la palla arriva a centro area e viene allontanata da Rrahmani, a terra Di Lorenzo dopo un contatto. Massa ferma il gioco.20:59

14' Juan Jesus di fisico su Diaz, recupera il Napoli che continua a tenere molto alta la linea difensiva.21:00

16' Cominciano a scaldarsi gli anni, Malcuit spinge Tonali che viene travolto da Juan Jesus: punizione per il Milan.21:01

17' Anguissa costretto in angolo: salgono le torri dalla difesa del Milan.21:02

18' Tonali calcia il corner sul secondo palo, Ospina manca il pallone che sviene sfiorato da Di Lorenzo quanto basta per mandare fuori giri Ibrahimovic.21:03

18' IBRAHIMOVIC! Cross di Ballo Touré, colpo di testa dello svedese che finisce di poco a lato!21:03

19' Milan che sta spingendo molto in questi ultimi minuti, Napoli che fatica a ripartire.21:04

21' Cross di Zielinski, Florenzi in fiducia serve nel traffico Maignan con un preciso colpo di testa.21:07

22' Sempre molto alto Ballo Touré in questi primi minuti di partita, fuorigioco del terzino cercato in profondità da Diaz.21:07

23' Kessié cerca la verticale, chiude la difesa del Napoli: sulla respinta il mediano cerca direttamente la conclusione, palla a lato.21:09

25' Dopo il vantaggio del Napoli, Milan che sta guadagnando metri ma faticando a rendersi pericoloso se non con un colpo di testa di Ibrahimovic.21:11

26' Malcuit controlla un pericoloso pallone in area ma riesce a conquistare la rimessa dal fondo calciando su Ballo Touré.21:13

28' Milan che non riesce ad alzare i ritmi, Napoli che aspetta senza soffrire troppo le iniziative del Diavolo.21:14

29' Intervento duro di Tomori su Petagna, Massa indica palla: si lamenta tutta la panchina del Napoli.21:15

31' Kessié cerca la verticale per Ballo Touré, ottima la diagonale di Malcuit che ferma il pallone.21:16