LIVE ROMA - VERONA 0-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:19

Allo Stadio Olimpico è tutto pronto per Roma-Verona, partita valevole per la 26^ giornata di Serie A.17:19

La Roma attualmente 7^ con 40 punti è reduce dal pareggio strappato in extremis contro il Sassuolo (2-2).17:22

Il Verona occupa la 9^ posizione con 36 punti raccolti in 25 gare. Nell'ultimo turno di campionato è stato perentorio il 4-0 inflitto all'Udinese.17:30

ROMA (4-3-1-2) FORMAZIONI UFFICIALE: Rui Patricio - Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina - Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira - Pellegrini - Afena-Gyan, Abraham. A disposizione: Fuzato, Mastrantonio, Missori, Keramitsis, Veretout, Zalewski, Volpato, Bove, Darboe, Diawara. All. José Mourinho17:33

VERONA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE - Montipò - Ceccherini, Gunter, Casale - Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic - Barak, Caprari - Simeone. A disposizione: Berardi, Chiesa, Coppola, Depaoli, Retsos, Sutalo, Bessa, Hongla, Lasagna. All. Igor Tudor17:35

Alla vigilia del match, ha dell'incredibile la seguente statistica, la Roma è infatti imbattuta da 24 incontri casalinghi contro il Verona in Serie A (cioè dal 1973/1974). Il bilancio è di 19 successi e 5 pareggi. 17:37

Il Verona è l’unica squadra dei cinque grandi campionati europei ad avere tre giocatori con almeno nove reti segnate nella stagione in corso; inoltre, con un centro di Barak o Caprari può avere due giocatori in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia (Simeone è già a quota 12). 17:37

Dirige l’incontro Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Luigi Rossi. Il quarto uomo è Manuel Volpi. La coppia Var è formata da Gianluca Manganiello e Luca Zufferli.17:42

SI PARTE! Inizia il primo tempo di Roma-Verona. Il primo pallone è gestito dalla squadra di Tudor.18:01

Tameze innesta il lancio per Faraoni, la palla schizza e va fuori dalla disponibilità dell'esterno.18:02

2' Montipò in scivolata mette la pezza ad un retro passaggio un po' disattento. La retroguardia evita la pressione di Afena-Gyan.18:03

5' GOL! Roma-VERONA 0-1. Rete di Barak. Schema splendido su punizione del Verona. Dalla corsia di destra Ilic batte corto per un compagno che triangola con Faroni in area. Rui Patricio respinge il tiro-cross dell'esterno, ma sulla ribattuta è pronto Barak, che insacca la decima rete del suo campionato.



8' Botta di Pellegrini da fuori area, traiettoria centrale: c'è la respinta di Montipò.18:08

9' Cristante interviene in ritardo alle spalle di Tameze. Punizione per il Verona, che può riprendere fiato dopo un pressing prolungato della squadra di Mourinho.18:09

10' Ottimo break di Vina, che si lancia in area, salvo scivolare poco prima del passaggio decisivo.18:11

13' Sergio Oliveira trova un tocco verticale per Abraham. La punta viene contrastata con non poche difficoltà e Montipò in scivolata mette in angolo.18:14

14' Battuta sul secondo palo, Lazovic svetta e prevale su Afena-Gyan.18:14

16' AMMONITO Casale. Il centrale è intervenuto con il ginocchio sulla gamba di Abraham. 18:17

17' La Roma ha reagito bene al gol subito e negli ultimi dieci minuti ha proposto diverse manovre. il Verona dal canto suo negli ultimi dieci minuti ha faticato ad uscire dalla propria metà campo.18:18

19' Faroni corre in soccorso a Casale, il raddoppio frena l'avanzata di Afena-Gyan.18:27

20' GOL! Roma-VERONA 0-2. Rete di Tameze. Ripartenza perfetta del Verona, Caprari sulla linea di fondo tocca in mezzo per Tameze che insacca la botta mancina sotto la traversa.



22' Sull'onda dell'entusiasmo ci riprova subito Tameze. Conclusione da fuori area spenta dal corpo di Kumbulla.18:22

23' Maitland-Niles si propone bene sulla corsia di destra, ma per mettere in mezzo deve aspettare degli insierimenti tardivi. Il Verona fa in tempo a sistemare la difesa ed il traversone viene allontanato.18:24

26' Una serie di rimpalli complicano un disimpegno giallorosso, alla fine Cristante libera l'area con la spazzata.18:26

27' Simone sfida Smalling in area. È l'inglese ad avere la meglio. 18:28

29' Ottima manovra del Verona, terminata con la parata di Rui Patricio sul colpo di testa di Barak. Ad ogni modo a fine azione si è alzata la bandierina per la precedente posizione di fuorigioco occupata da Caprari. 18:30

30' Rientra male la Roma che lascia un varco aperto per Simeone. L'attaccante si allunga troppo la sfera e conclude in extremis con una scivolata: la sfera si adagia sui cartelloni pubblicitari.18:31

32' GOL ANNULLATO VERONA! Simeone in area trova la conclusione dello 0-3, ma è stata subito ravvisata una posizione di partenza irregolare. Il VAR conferma.18:34

34' Karsdorp anticipa Caprari e fa ripartire in volata la Roma. L'olandese però non incrocia verso la porta e quando arriva in area cerca Abraham, che ha però due uomini pronti ad anticiparlo.18:35

36' Ceccherini lancia Simeone, Kumbulla interviene e difende la sfera con il corpo.18:37

38' AMMONITO Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso in scivolata ha preso solo le gambe di Casale. 18:39