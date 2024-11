Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.20:01

90'+4' TRIPLICE FISCHIO DI ABISSO! Udinese-Juventus termina 0-2.19:55

90'+2' Suggerimento verticale di Koopmeiners verso Coincecao, Okoye esce con tempismo e fa sua la sfera.19:54

90'+1' AMMONITO Federico Gatti: fallo tattico da parte del numero 4.19:52

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Prontera, si giocherà fino al 94'.19:53

90' OCCASIONE JUVENTUS! Buono spunto di Mbangula, che punta la porta avversaria, sterza e serve Koopeminers che a tu-per-tu con Okoye non riesce a scavalcarlo. Si resta sullo 0-2.19:52

89' Ultimo giro d'orologio in terra friulana, poi sarà recupero.19:51

87' Sostituzione Udinese: esce dal campo Kingsley Osezele Ehizibue, subentra Rui Manuel Muati Modesto.19:48

87' Sostituzione Juventus: fuori Timothy Tarpeh Weah, dentro Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda.19:48

86' Corner battuto da Koopmeiners sul secondo palo, Okoye esce e rinvia in out.19:48

84' AMMONITO Keinan Vincent Joseph Davis: sbracciata irregolare ai danni di Cabal.19:45

83' TRAVERSA DI LUCCA! Il centravanti dei friulani, subentrato nella ripresa, fa partire una potente torsione verso lo specchio juventino ma viene neutralizzato dal legno superiore. Continua il forsing dell'Udinese.19:45

81' Sostituzione Juventus: fuori anche Andrea Cambiaso, al suo posto subentra Danilo Luiz da Silva.19:43

80' Sostituzione Juventus: fuori Nicolò Savona, dentro Juan David Cabal Murillo.22:12

80' Ultimi 600'' di gioco, poi verrà lasciato spazio all'extra-time.19:41

79' Risposta determinante di Di Gregorio, respinta immediata sulla torsione di Davis che nega al centravanti la possibilità dell'1-2.19:41

79' Assedio totale dell'Udinese, Payero calcia al volo verso lo specchio difeso da Di Gregorio ma trova un'ulteriore deviazione e guadagna un altro giro dalla bandierina.19:40

76' Conclusione di Lucca, calcio d'angolo guadagnato che viene battuto da Payero ma ancora una volta l'argentino non trova soluzioni amiche.19:37

76' Fallo in attacco di Coincecao su Ehizibue, punizione Udinese dalla propria trequarti.19:37

74' Corner spendibile dall'Udinese, batte Kamara con il mancino ma Di Gregorio interviene con i pugni ed allontana la minaccia avversaria.19:36

72' Cross del subentrato Kamara dall'out di sinistra, traiettoria totalmente fuori misura che termina sul fondo e regala il rinvio a Di Gregorio.19:33

71' Sostituzione Juventus: esce dal campo Dušan Vlahović, dentro Francisco Fernandes da Conceição.19:32

70' Sostituzione Juventus: fuori Khéphren Thuram-Ulien, lo sostituisce Weston James Earl McKennie.19:31

69' ECCO VLAHOVIC! Yildiz si proietta verso la porta avversaria, il rimpallo della conclusione del turco giunge tra i piedi di Vlahovic che calcia in porta sul primo palo trovando la risposta pronta di Okoye. Corner per la Juve, settore ospiti che si infiamma dopo la conclusione del serbo.19:31

68' Sostituzione Udinese: abbandona il campo anche il capitano Florian Tristán Mariano Thauvin, lo sostituisce Lorenzo Lucca.19:29

67' Sostituzione Udinese: fuori Jordan Bhekithemba Zemura, dentro al suo posto Hassane Kamara.19:28

64' Spinge ancora molto l'Udinese, che con caparbietà cerca la via per accorciare le distanze, si muove qualcosa lungo la panchina juventina.19:26

61' Ottimo spunto di Vlahovic, che dapprima recupera la sfera sulla trequarti avversaria anticipando Ehizibue, poi crossa al centro dell'area con l'esterno sinistro, il suggerimento è invitante ma Koopmeiners tarda all'appuntamento con il pallone. Rimessa laterale a favore dell'Udinese.19:23

59' Thauvin si incarica della battuta del calcio piazzato, non inquadra però lo specchio e regala di fatto il rinvio dal fondo a Di Gregorio.19:20

58' AMMONITO Manuel Locatelli: fallo su Payero.19:19

58' Altro fallo di Locatelli su Payero, stavolta arriverà il giallo per il numero 5 dell'Udinese.19:19

56' Udinese che spinge molto in questi primi istanti di ripresa, Juventus chiamata a difendersi.19:19

53' GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! Gatti protegge con il corpo ed attende l'uscita di Di Gregorio, Davis spinge il centrale avversario e conclude in porta ma Abisso revoca prontamente la rete.19:14

52' Scontro tra Thuram e Payero sulla metà campo, Abisso fa giocare nonostante il numero 5 dei friuliani reclami più volte il fallo.19:13

51' Primo corner del match a favore della Juventus, batte Cambiaso ma non trova però torri amiche.19:12

49' Conclusione rasoterra ma non eccessivamente potente da parte del numero 9 juventino, palla che termina tra le braccia di Okoye.19:10

47' AMMONITO Jaka Bijol: fallo tattico ai danni di Dusan Vlahovic.19:09

47' Palla inattiva dai 20 metri a favore della formazione ospite, buon lavoro di Vlahovic che costringe Bijol al fallo.19:09

47' Arriva il primo corner, è a favore dell'Udinese: cross profondo di Payero ma Di Gregorio è sicuro in uscita e fa suo il pallone.19:08

46' Sostituzione Udinese: esce anche Christian Kabasele, lo sostituisce Enzo Jacques Rodolphe Ebosse.19:07

46' Sostituzione Udcinese: fuori Sandi Lovrić, dentro Oier Zarraga Egaña.19:07

46' Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dalla Juventus.19:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:53

Si chiude dopo 120'' addizionali la prima parte di questa gara al Friuli, parziale che sorride momentaneamente alla compagine bianconera piemontese. Dopo un forte inizio juventino, la rete dello 0-1 arriva al minuto 19': buona azione personale da parte di Thuram, che compie una serpentina in area avversaria e calcia ad incrociare verso il secondo palo, colpisce così in pieno in legno e il rimpallo si infrange sulla schiena di Okoye: Dea bendata che non è dalla parte dell'estremo nigeriano e palla che termina in rete. Juventus che non si accontenta ed al minuto 37' è dai piedi di Yildiz che scaturisce lo 0-2: slalom al limite dell'area avversaria, conclusione che colpisce ancora una volta in palo e palla che giunge tra i piedi di Savona che deve soltanto aprire il piattone e spedire oltre la linea di porta. Seguono ultimi minuti ricchi di interventi fallosi, che contribuiscono a consolidare un recupero di 2'. Fischio parziale al minuto 47'.18:52

45'+3' FISCHIO DI ABISSO: termina il primo tempo.18:49

45'+1' Altro intervento irregolare di Locatelli, dai 25 metri batterà Thauvin.18:47

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.18:47

44' Fallo di Locatelli che stronca la ripartenza di Payero, punizione Udinese dalla metà di campo.18:46

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, si attende un recupero.18:45

41' Possesso Juventus nella propria trequarti, Udinese in pressing.18:44

39' Rinvio profondissimo di Di Gregorio verso il petto di Vlahovic, il serbo addomestica bene la sfera ma nel tentativo di servire Yildiz sbaglia misura ed il pallone torna tra le braccia di Okoye.18:44

37' GOL! GOL SAVONA! Udinese-JUVENTUS: 0-2. Raddoppio della Juventus al minuto 37' di gioco, il timbro è siglato da Nicolò Savona! Azione del gol che parte dai piedi di Yildiz, il turco si proietta verso l'area avversaria, sterza e rientra sul destro e calcia in porta colpendo in pieno il secondo palo, la carambola diviene un fortuito assist per Savona che apre il piattone e batte Okoye.



34' Dura ma regolare entrata di Kalulu su Kabasele, Gatti invita l'avversario a rialzarsi ed Abisso interviene repentinamente per sedare la discussione tra i due. Si prosegue senza interruzioni ulteriori.18:36

32' Thauvin ripiega generosamente a centrocampo, recupera la sfera e subisce anche il contatto falloso dall'esterno avversario. Punizione Udinese dalla metà campo e squadre che si riposizionano.18:33

30' Rischio nella retroguardia friulana con Okoye e Bijol che scambiano sul pressing di Vlahovic, poi Okoye costretto a rinviare lontano a causa di un tocco di ritorno di Bijol non troppo preciso. Possesso Juventus.18:32

27' Intervento in ritardo di Yildiz su Ehizibue, Abisso ferma il gioco ma sceglie la via della clemenza ed anche in questa occasione non estrae il giallo.18:30

24' Scontro aereo tra Di Gregorio e Payero, nessun fallo ma Abisso è costretto ad interrompere il gioco per consentire le cure ai due avversari.18:26

21' SUBITO DAVIS! Il numero 9 dei friulani suona subito la carica per i suoi, dagli sviluppi di un contropiede punta la porta avversaria e calcia in porta sul primo palo costringendo Di Gregorio a rispondere presente. Reazione immediata dell'Udinese, gara ufficialmente sbloccata e ritmi che aumentano.18:24

19' AUTOGOL! AUTOGOL OKOYE! Udinese-JUVENTUS: 0-1. Arriva al minuto 19' la chance del vantaggio juventino, complice la conclusione di Khepren Thuram! Dopo un guizzo in area avversaria, il francese calcia in diagonale verso lo specchio difeso da Okoye, colpisce il palo lontano e la sfera rimpalla sulla schiena dell'estremo nigeriano che non può evitare l'autorete. Juventus in vantaggio.18:23

17' Thuram sceglie la soluzione verticale verso Koopmeiners, l'olandese esegue il velo per favorire il suggerimento su Vlahovic ma la traiettoria è fuori misura. Possesso Udinese con Payero.18:19

15' Lovric tenta di andare profondo verso Thauvin, Gatti è attento ed intercetta il filtrante dando vita al nuovo possesso della Juventus.18:18

13' Palla persa da Andrea Cambiaso all'altezza del cerchio di centrocampo, prova ad approfittarne Payero per ripartire in contropiede ma l'esterno juventino interviene e rimedia all'errore.18:15

11' Prosegue il possesso juventino al minuto 11', Udinese che attende nella propria metà di campo senza pressing.18:13

8' Sventagliata di Locatelli verso il lato del campo occupato da Yildiz, la traiettoria è però imprecisa e la palla termina in out. Rimessa laterale spendibile dall'Udinese.18:09

5' SI INSERISCE THURAM! Azione ben architettata da parte dei bianconeri, Savona scorre lungo l'out di destra, alza lo sguardo e premia il movimento di Thuram che al momento della conclusione spedisce però alto, oltre la traversa.18:07

4' Secondo fallo guadagnato dalla Juventus, formazione ospite che parte subito forte in questa gara al Friuli.18:06

2' Attenzione a Thuram che tenta subito di seminare scompiglio nella retroguardia avversaria, poi compie un tiro strozzato che risulta un fortuito assist per Vlahovic, il serbo non addomestica e la palla torna da Okoye.18:03

1' Il primo possesso del match è giostrato dall'Udinese.18:02

1' PARTITI! Via ad Udinese-Juventus.18:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:45

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:45

FORMAZIONI UFFICIALI: JUVENTUS (4-2-3-1) Ospiti che rispondono con: Di Gregorio; Savona-Gatti-Kalulu-Cambiaso; Thuram-Locatelli; Weah-Koopmeiners-Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Cabal, Danilo, Rouhi, Gil, Adzic, Fagioli, Mckennie, Mbangula, Coincecao, Pinsoglio, Perin.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI: UDINESE (3-5-2). Scendono in campo: Okoye; Kabasele-Bijol-Giannetti; Ehizibue-Lovric-Karlstrom-Payero-Zemura; Thauvin-Davis. Allenatore: Kosta Runjaic. A disposizione: Abankwah, Kamara, Palma, Ebosse, Modesto, Ekkelenkamp, Zarraga, Lucca, Bravo, Pizarro, Brenner, Padelli, Sava.17:44

A coadiuvare il fischietto palermitano sono designati gli assistenti di linea Cecconi-Zingarelli; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Prontera; postazione VAR presidiata dal Sig. Paterna, ausiliato dall'A.VAR Chiffi di Padova.17:38

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo.17:37

Luci accese allo Stadio Friuli di Udine, è tempo di Udinese-Juventus! Nell'undicesima giornata della corrente stagione, il calendario chiama al confronto le due compagini bianconere dopo quasi nove mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 12 febbraio, nella gara in cui le Zebrette si imposero per 0-1 nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino. In vista dell'odierno incontro, l'Udinese apre le porte di casa presentandosi in 7^ posizione con 16 punti finora collezionati, Juventus che è fissa invece al 6^ tassello della classifica generale con 18 punti, ottenuti con quattro vittorie e ben sei pareggi nelle prime dieci gare.17:36

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Juventus, gara valida per il turno numero 11 del Campionato di Serie A Enilive.17:31