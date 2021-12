LIVE LAZIO - UDINESE 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:06

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Udinese, ultimo incontro della quindicesima giornata di Serie A.20:06

Nel posticipo del giovedì del turno infrasettimanale, la Lazio accoglie all'Olimpico l'Udinese. I biancocelesti vogliono rialzare subito la testa e tornare al successo dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus per 2-0 e il pesante k.o. al ‘Diego Armando Maradona’ contro la capolista Napoli per 4-0. La squadra di Maurizio Sarri è al nono posto in classifica e, con una vittoria, aggancerebbe il trio formato da Juventus, Bologna e Fiorentina al sesto.20:08

Momento complicato anche per l'Udinese. I friulani hanno conquistato un solo punto nelle ultime due partite, frutto del pari a reti inviolate alla 'Dacia Arena' contro il Genoa. I bianconeri hanno conquistato una sola vittoria in sei incontri in trasferta, contro lo Spezia il 12 settembre. La squadra di Gotti occupa momentaneamente il quattordicesimo posto in classifica, in co-abitazione con Sampdoria e Venezia, a 5 lunghezze dalla zona retrocessione.20:10

FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.20:11

FORMAZIONE UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao, Samir, Udogie; Molina, Walace, Jajalo, Deulofeu; Success, Beto. All. Gotti.20:11

Sarri conferma la stessa formazione di Napoli, eccezion fatta per la difesa dove torna Lazzari sulla corsia di destra, mentre Patric rileva Luiz Felipe al centro accanto ad Acerbi. Fiducia a Felipe Anderson in attacco, nonostante le ultime prestazioni deludenti del brasiliano, al posto di Zaccagni. In mediana Cataldi vince nuovamente il ballottaggio con Lucas Leiva.20:14

Gotti passa al 4-4-2 lanciando il tandem 'pesante' Success-Beto, con Molina e Deulofeu esterni alti e Jajalo in mediana. Perez e Udogie terzini, Becao-Samir nel cuore della retroguardia. Assenza pesante per il tecnico friulano che, causa infortunio di Pereyra, è costretto a stravolgere l'identità dell'Udinese alla ricerca di preziosi punti salvezza all'Olimpico.20:14

Nell'ultimo precedente all'Olimpico, datato 29 novembre 2020, l'Udinese si impose a sorpresa col risultato di 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di Arslan e Pussetto e al gol nella ripresa di Forestieri. Di Immobile su rigore l'unica marcatura dei biancocelesti. Le due squadre non si sfidano dal 21 marzo scorso: a conquistare il bottino pieno alla Dacia Arena fu la Lazio con il successo di misura firmato da Adam Marusic.20:15

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone dell'incontro gestito dalla Lazio.20:46

3' Ricevuta palla in mediana, Cataldi prova immediatamente a lanciare Immobile verso la porta. Anticipo di Silvestri in uscita sul centravanti biancoceleste.20:49

4' Buona ripartenza dell'Udinese che fa salire a destra Molina sulla corsia. Cross del laterale friulano sul secondo palo, dove prova a stacca Deulofeu ma commette fallo su Lazzari in chiusura.20:50

6' Duettano sulla fascia destra Lazzari e Felipe Anderson. Il brasiliano lanciia in velocità il terzino laziale che, però, ha un brutto impatto sul pallone non riuscendo a mettere in mezzo da ottima posizione.20:52

8' Walace lancia in progressione Beto nell'uno contro uno su Patric. In difficoltà il centrale biancoceleste, dopo essersi fatto superare, ferma in area di rigore l'attaccante portoghese.20:54

10' Milinkovic-Savic prova la battuta da fuori area, ma il destro volante del centrocampista biancoceleste è facile preda di Silvestri.20:56

12' Lazio che ha alzato il baricentro in questi minuti di gioco, sfruttando soprattutto la corsia di destra con un ispirato Lazzari. Il terzino biancoceleste mette in mezzo un pallone interessante, intercettato dalla retroguardia dell'Udinese.20:58

13' Nuovamente Lazzari ad alzare il ritmo della manovra biancoceleste. Questa volta, al posto di arrivare sul fondo, rientra sul sinistro e prova la conclusione mancina: palla alta sopra la traversa.20:59

15' Serpentina di Felipe Anderson tra due difensori dell'Udinese e palla in mezzo con l'esterno destro. Il cross rasoterra del brasiliano, però, viene fermata dai centrali bianconeri.21:01