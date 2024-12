Dall'Olimpico è tutto, grazie per aver seguito la diretta testuale di Roma-Atalanta. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:49

90'+5' Fine partita! Roma-Atalanta 0-2! Decide l'autogol di Celik su tiro di De Roon e la rete di Zaniolo. 22:38

90'+4' Ammonito Stephan Kareem El Shaarawy in ritardo su Djimsiti.22:36

90'+1' Ancora un calcio di punizione rimediato da Zaniolo. Scintille con Koné. 22:34

90' Segnalati 5 minuti di recupero. 22:35

90' Esultanza poco contenuta di Nicolò Zaniolo che si toglie la maglia e viene inevitabilmente ammonito. 22:34

89' Assist di Juan Guillermo Cuadrado Bello.22:50

89' GOOOOL! Roma-ATALANTA 0-2! L'autore del gol è proprio l'ex Nicolò Zaniolo, fischiato per tutta la partita! Calcio d'angolo battuto da Cuadrado sul primo palo, l'attaccante dell'Atalanta anticipa tutti di testa e angola sul lato opposto dove Svilar non riesce ad arrivare!



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Zaniolo22:50

88' Giallo per Kolasinac. 22:34

88' Calcio di punizione battuto da Samardzic sul secondo palo, ci arriva Djimsiti di testa ma Svilar chiude ancora la porta giallorossa.22:29

87' Trattenuta di Ndicka su Zaniolo. L'Atalanta conquista un calcio di punizione dal limite dell'area. 22:28

86' Ancora Zaniolo pericoloso in area. Il giocatore della Roma viene poi accerchiato da 3 avversari e non riesce nella conclusione.22:27

85' Conclusione di testa di Zaniolo, a presa sicura Svilar.22:27

84' Conclusione di Brescianini che però spara alto!22:26

83' Problemi fisici anche per Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou. Per l'Atalanta entra Berat Djimsiti.22:26

83' PALLA GOL DI EDERSON! Brescianini salta Zalewski, il brasiliano di piattone angola troppo e la palla finisce fuori di un soffio!22:24

82' Non ce la fa Bryan Cristante. Roma costretta al cambio, dentro Nicola Zalewski.22:23

82' Per la Roma esce Paulo Exequiel Dybala per Matías Soulé Malvano.22:23

80' Ancora problemi per la Roma. A terra Bryan Cristante. 22:22

79' Cerca la conclusione al volo Samardzic con il mancino. Palla deviata in calcio d'angolo.22:21

78' Hien spende un fallo su Koné e si becca il cartellino giallo.22:21

76' OCCASIONE ROMA! A un passo dal pareggio! Finta e tiro con il mancino di Saelemaekers, Mancini in allungo prova la conclusione al volo a un metro dalla porta ma colpisce male con la punta del piede! 22:19

74' Esce dolorante Mats Julian Hummels, dentro Stephan Kareem El Shaarawy.22:16

73' Si ferma Hummels che sembra aver qualche problema fisico. 22:15

72' Esce proprio Mehmet Zeki Çelik, dentro Alexis Jesse M. Saelemaekers.22:15

69' GOOOOL! Roma-ATALANTA 0-1! Autogol di Celik! Azione insistente dell'Atalanta rimasta in area dopo la respinta di Hummels su Kossounou. Poi una serie di rimpalli fino alla conclusione di de Roon deviata dalla schiena di Celik che spiazza completamente Svilar!



Guarda la scheda del giocatore Marten De Roon22:13

68' Kossounou, grazie anche a un rimpallo, riesce ad accentrarsi in area, poi nel momento del tiro la palla viene spazzata via da Hummels. 22:11

66' Kolasinac tenta la conclusione al volo dal limite dell'area. Palla alta sopra la traversa.22:08

65' Dybala allunga per Shomurodov involato verso la porta avversaria. Attento Hien che raggiunge l'attaccante e manda in fallo laterale.22:07

64' L'Atalanta cambia tutto il tridende ed esce anche Ademola Olajade Alade Aylola Lookman. Al suo posto Nicolò Zaniolo, fischiatissimo da tutto l'Olimpico.22:05

63' Fuori Charles Marc S. De Ketelaere per Marco Brescianini.22:05

62' La Roma cambia la punta: fuori Artem Dovbyk per Eldor Shomurodov.22:04

59' Ancora Hummels fondamentale in chiusura su De Ketelaere. La sua palla era diretta a Lookman, tutto solo davanti all'area di rigore.22:01

54' Cambio anche sulla fascia, fuori Matteo Ruggeri per Juan Guillermo Cuadrado Bello.21:57

54' Per l'Atalanta esce Mateo Retegui, dentro Lazar Vujadin Samardžić.21:56

53' Ammonito Paulo Exequiel Dybala per proteste.21:57

50' Palla verticale di Mancini per Celik, duello con Kolasinac che ha la meglio sul giocatore della Roma e riesce a evitare il calcio d'angolo.21:52

47' ANCORA UN'OCCASIONE PER DOVBYK! Dybala con tutta la sua qualità serve in area l'attaccante ucraino che per un soffio non riesce ad arrivare prima di Carnesecchi! 21:51

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Roma-Atalanta!21:48

Buona interpretazione della Roma nei primi 45 minuti, scesa in campo molto compatta e solida che si è saputa rendere pericolosa anche dalla distanza. Si è vista invece un'Atalanta un po' più imprecisa nei passaggi lunghi e nelle verticalizzazioni, rispetto a quanto mostrato in questa stagione. 21:38

Zero a zero dopo i primi 45 minuti tra Roma e Atalanta. Buono l'approccio della squadra di Ranieri che ha tentato due conclusioni dalla distanza prima con Paredes - parata in tuffo da Carnesecchi - poi da Koné con la palla a un soffio dall'incrocio dei pali. Buono anche l'approccio difensivo dei giallorossi, i quali hanno concesso pochi tiri agli avversari. Pericoloso De Ketelaere di testa, conclusione parata da Svilar, mentre a Lookman è stata annullata una rete per fuorigioco.21:36

45' Fine primo tempo! 0-0 tra Roma e Atalanta.21:31

45' Ancora una chiusura fondamentale di Hummels su cross di Bellanova.21:31

44' Non ci sarà recupero all'Olimpico.21:30

40' Occasione Atalanta! Palla di De Ketelaere per Kossounou che serve nell'area piccola Retegui. L'italo-brasiliano è pronto a calciare ma Hummels gli toglie la palla dai piedi! 21:27

30' Occasione sprecata di Dovbyk! Contropiede della Roma con l'attaccante ucraino in vantaggio rispetto agli avversari. Il giocatore poi nel momento del tiro si fa recuperare, non riuscendo nella conclusione e scivolando in area. 21:17

30' Cross lungo e preciso di Ederson in area, sfiora di testa De Ketelaere che non riesce ad angolare bene e la palla finisce tra le braccia di Svilar.21:15

28' Bella palla in verticale di Kolasinac per Ederson, il brasiliano da posizione defilata tenta la conclusione, deviata in calcio d'angolo.21:14

23' Annullato il gol a Lookman! Bandierina alzata! Il giocatore durante la conclusione, diventata cross, al volo di Bellanova, si trovava in posizione di fuorigioco.21:10

20' Uno-due tra Ederson e Lookman, l'ultimo passaggio viene intercettato da Mancini che prontamente allontana.21:06

18' Proteste di Dovbyk che chiede un calcio di rigore per l'intervento di Kolasinac. Palla piena, l'arbitro fa proseguire.21:04

17' Angelino serve un cross in area, Kolasinac arriva prima di Dovbyk che, spalle alla porta, non riesce a girarsi.21:03

13' KONE! Palla fuori di pochissimo! Ancora una conclusione potente dalla distanza della Roma!20:59

12' Angelino scappa a Kossounu, il numero 3 giallorosso poi riesce a servire un cross sul secondo palo, dove Ruggeri arriva prima di Celik e respinge.20:58

7' Non si intendono Kossounu e Bellanova, la palla del difensore ivoriano è troppo lunga per l'esterno e termina così fuori.20:53

4' PAREDES! Conclusione potente dalla distanza dell'argentino, Carnesecchi in tuffo manda in calcio d'angolo!20:50

4' Ci prova Retegui di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Facile per Svilar.20:50

3' Ancora un pericolo dalla fascia destra. Questa volta ad arrivare fino alla fine del campo è Retegui, il suo cross viene deviato in calcio d'angolo da Celik.20:49

1' Subito un pericolo dalle parti di Svilar: Lookman prova a servire i compagni in area, libera la difesa giallorossa.20:47

1' Si parte! Comincia Roma-Atalanta! Fischia l'arbitro Marco Guida!20:45

Nell'Atalanta torna dal primo minuto De Ketelaere che comporrà con Retegui e Lookman il tridente d'attacco. Recuperati Djimisiti e Kolasinac, con il secondo che partirà titolare insieme a Hien e Kossounou. Fasce presidiate da Bellanova e Ruggeri.20:42

Claudio Ranieri conferma 10 giocatori su 11 rispetto all'ultima formazione, quella vista contro il Tottenham. La Roma si copre con un centrocampista in più: dentro Cristante, fuori El Shaarawy, pronto a subentrare a partita in corso. In difesa confermato ancora dal primo minuto Hummels, dopo aver trovato la rete in Europa League. Squalificato Pisilli. 20:39

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.20:42

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-5-1-1): Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino - Dybala, Dovbyk. All. Ranieri. 20:35

Diverso il rendimento dell'Atalanta reduce da ben 7 successi consecutivi in Serie A, nei quali ha incassato solamente 4 gol. La squadra di Gasperini è salda in seconda posizione con lo stesso punteggio di Inter, Fiorentina e Lazio - nerazzurri e viola con una partita in meno - e con un altro successo riaggancerebbe il Napoli a -1. 19:33

La Roma di Claudio Ranieri è a caccia del primo successo da quando l'allenatore è tornato sulla panchina giallorossa. Dopo il pareggio convincente in Europa League contro il Tottenham per la Roma c'è un altro test importante contro una squadra molto in forma come l'Atalanta. Giallorossi che in campionato non vincono da più di un mese, 1 a 0 contro il Torino. 19:28

Buonasera e benvenuti al posticipo della 14ª giornata di Serie A! Manca poco al fischio d'inizio di Roma-Atalanta.17:32

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp