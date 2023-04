Allo Stadio Olimpico tutto pronto per Roma-Sampdoria, ventottesima giornata di Serie A.17:07

4-3-2-1 per la Sampdoria: Ravaglia - Zanoli, Murillo, Amione, Augello - Winks, Rincon, Djuricic - Cuisance, Leris - Gabbiadini. A disp.: Turk, Tantalocchi, Yepes, Oikonomou, Malagrida, Murru, Paoletti, Ilkhan, Jese, Lammers, Quagliarella.17:35

Squalificati Mancini, Ibanez e Cristante, Mourinho ridisegna la difesa con Llorente e Spinazzola ai lati di Smalling; Matic torna titolare in mediana, El Shaarawy e Zalewski sulle fasce. In attacco, Abraham supportato da Pellegrini e Dybala.17:21

Problemi analoghi per Stankovic che deve rinunciare a Turk, Gunter e Nuytink. Ravaglia tra i pali, Murillo e Amione difensori centrali. Spazio a Rincon in mediana, in attacco fiducia a Cuisance-Leris alle spalle di Gabbiadini.17:31