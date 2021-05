LIVE LAZIO - GENOA 2-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La sfida dell'Olimpico mette di fronte i padroni di casa, alla ricerca della vittoria per restare in scia alla zona Champions, agli ospiti, che hanno cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. All'andata finì 1-1. 12:19

Assenze pesanti in difesa per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a Acerbi e Luiz Felipe: giocano Marusic e Hoedt, resto di formazione confermato. Ballardini perde Criscito all'ultimo istante, out Pandev per squalifica: in attacco preferito Shomurodov al fianco di Destro. 12:28