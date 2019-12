95' I giallorossi conquistano meritatamente i tre punti, restando così nella scia delle grandi. Malissimo la Fiorentina, che resta senza vittorie per la settima partita consecutiva22:35

95' FINISCE QUI! A FIRENZE LA ROMA BATTE 4-1 LA FIORENTINA!22:35

92' TRAVERSA DI VLAHOVIC! Punizione quasi perfetta del croato, solo la traversa gli impedisce la soddisfazione personale22:32

90' Le numerose interruzioni del secondo tempo costringono Orsato ad assegnare cinque minuti di recupero22:30

90' Ultimo cambio per la Roma: Zaniolo lascia il campo a Spinazzola dopo la rete del 4-122:30

89' Ripartenza micidiale dei giallorossi, come pochi minuti prima Dzeko lancia Zaniolo ma stavolta il giocatore della Nazionale raggiunge il pallone, corre verso la porta e batte Dragowski22:29

88' ZANIOLO CHIUDE LA PARTITA! 4-1 PER LA ROMA



87' Roma ancora insidiosa con un bel filtrante di Dzeko per Zaniolo, ma quest'ultimo sembra avere problemi di crampi e non raggiunge il pallone22:27

86' Cambio anche per la roma: Under entra al posto di Pellegrini, toccato duro alla caviglia qualche secondo prima22:26

84' Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Sottil ed Eysseric al posto di Lirola e Castrovilli22:24

82' Bella volata sulla destra di Zaniolo, il romanista però arriva senza fiato sul fondo del campo e perde la palla22:22

80' Stavolta la Fiorentina non sembra capace di rispondere: i ritmi dell'incontro si sono notevolmente abbassati22:20

76' Primo cambio per Paulo Fonseca: fuori Perotti, dentro Mkhitaryan22:16

74' Prima di riprendere il gioco, Orsato è costretto a sospendere la partita per qualche secondo per recuperare un oggetto metallico proveniente probabilmente dagli spalti22:14

74' Scambio fra Dzeko e Pellegrini al limite dell'area viola, il secondo scocca un destro preciso e supera Dragowski per il 3-1 giallorosso22:14

73' GOL DI LORENZO PELLEGRINI! 3-1 PER LA ROMA22:13

71' Veretout è a terra dopo un contrasto: entra in campo lo staff medico per le cure del caso22:11

69' Lirola prova a lanciare Vlahovic, Pau Lopez calcola al millimetro l'uscita e anticipa l'attaccante croato22:09

66' Il primo cambio della partita è viola: uno spento Boateng lascia spazio a Pedro22:06

65' ROMA PERICOLOSA! Florenzi serve un rasoterra insidiosissimo in area, non ci arrivano né Dzeko né Perotti22:05

64' Ammonito Castrovilli per simulazione: il centrocampista pugliese si lascia andare in area di rigore proprio davanti ad Orsato, e viene perciò punito22:04

60' Splendido passaggio in area di Castrovilli per il taglio di Pulgar, Pau Lopez è bravo in uscita22:00

57' Cartellino giallo per Diawara, che ferma Vlahovic in contropiede e costringe Orsato al provvedimento disciplinare21:57

54' Gran contropiede della Roma, Zaniolo arriva fino alla conclusione ma il suo tiro è respinto dalla difesa21:54

52' Ancora qualche problema per Florenzi, che sembra soffrire la botta alla spalla sinistra subita nel finale del primo tempo21:52

51' La seconda frazione è iniziata nel segno della Roma, anche se i giallorossi mancano finora l'ultimo passaggio21:51

47' Un disimpegno errato di Dalbert e Castrovilli permette alla Roma di cercare la profondità in attacco, ma il cross di Kolarov è troppo lungo per Dzeko e Zaniolo21:47

46' Le due squadre ripartono dal risultato di 1-2. Nessuna sostituzione nell'intervallo21:46

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:46

45' Nonostante le due reti in tre minuti a metà frazione, la Roma non è riuscita a chiudere il match, permettendo anzi ai viola di rientrare in partita: il secondo tempo si preannuncia scintillante21:30

45' FINE PRIMO TEMPO! FIORENTINA-ROMA 1-221:30

44' La palla calciata da Pulgar su punizione va a sbattere contro la barriera21:29

44' Ammonito anche Kolarov, colpevole di aver interrotto fallosamente un contropiede con una trattenuta su Castrovilli21:29

44' Ammonito Caceres per un brutto intervento in scivolata ai danni di Edin Dzeko21:29

44' Saranno due i minuti di recupero21:29

44' FLORENZI! Dopo un'azione prolungata orchestrata da Diawara e Dezko, il pallone finisce al terzino che calcia di destro ma conclude alto21:29

43' BOATENG! Tiro dal limite dell'area, Smalling respinge col corpo21:28

43' Il giocatore giallorosso riprende il gioco dopo pochi secondi21:28

42' Problemi per Florenzi, che si tiene la spalla sinistra dopo un contrasto21:27

39' Dalbert si rende pericoloso sulla sinistra, Pulgar anticipa però il proprio compagno di squadra Vlahovic e impedisce alla Fiorentina di rendersi pericolosa21:24

38' Trattenuta di Zaniolo su Caceres: cartellino giallo per il talento romanista21:23

36' Il Var conferma la regolarità del gol: 1-2 al Franchi21:21

35' Batti e ribatti in area con la Roma che non riesce a rinviare, il tiro di Caceres viene deviato da Smalling e la palla finisce tra i piedi di Badel, che davanti a Pau Lopez non sbaglia21:20

34' LA FIORENTINA ACCORCIA LE DISTANZE GRAZIE A BADELJ!



31' Entrambi i giocatori si rialzano, il gioco può riprendere21:16

30' Gioco fermo per uno scontro fortuito fra Pellegrini e Dalbert, entrambi i giocatori sono a terra21:15

27' Batti e ribatti pericoloso in area viola: ci provano prima Zaniolo e poi Dzeko, la difesa respinge21:12

25' Duro intervento di Boateng su Mancini, che resta a terra: il ghanese si scusa col difensore della Roma e della Nazionale21:10

24' Dopo la buona partenza dei viola, la partita ha preso una piega diametralmente opposta nel giro di soli tre minuti21:09

23' La punizione di sinistro del serbo non lascia scampo a Dragowski: per i giallorossi è un uno-due potenzialmente micidiale21:08

22' STREPITOSO GOL DI KOLAROV! ROMA SUL 2-0!



20' Fiorentina in affanno dopo il gol subito: Pezzella ferma con una trattenuta Zaniolo al limite dell'area e viene punito col cartellino giallo21:05

20' Bella azione di Pellegrini al limite dell'area: palla dentro per Zaniolo che in spaccata serve Dzeko, bravo a superare di prima Dragowski. Roma sull'1-021:05

19' ROMA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO EDIN DZEKO!



17' Contrasto fortuito tra Milenkovic e Perotti, l'argentino resta a terra per qualche secondo prima di rialzarsi lentamente21:02

14' Il silent check conferma rapidamente la decisione di Orsato e del suo assistente20:59

13' GOL ANNULLATO A VLAHOVIC! L'attaccante della Fiorentina è davanti alla linea difensiva avversaria quando riceve il pallone in area prima di battere Pau Lopez20:58

12' DOPPIA OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Pulgar pesca Vlahovic in area, Pau Lopez risponde e sulla respinta ci prova Boateng: il portiere spagnolo ferma anche l'ex Milan e Barcellona20:57

9' VLAHOVIC! La punizione battuta col sinistro supera la barriera e finisce non lontanissima dalla traversa20:54

8' Buona combinazione al limite dell'area romanista fra Lirola, Vlahovic e Pulgar, quest'ultimo subisce fallo e la Fiorentina guadagna una punizione dal limite20:53

6' VERETOUT! Prima conclusione della partita da parte dell'ex di serata: Dragowski è attento20:51

4' E' la Fiorentina a provare ad affacciarsi per prima nell'area avversaria, ma il cross di Caceres è preda della difesa giallorossa20:49

1' E' INIZIATA FIORENTINA-ROMA!20:46

L'arbitro del match è il signor Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio20:15

La Roma punta sulla continuità: fra Italia ed Europa, infatti, i giallorossi hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 partite: l'ultimo ko risale allo 0-2 di Parma del 10 novembre20:15

I viola, pur in crisi di risultati e senza l'infortunato Ribery, vogliono comunque ripartire dal punto conquistato contro l'Inter domenica scorsa nei minuti di recupero20:15

Sfida importante per entrambe le squadre prima della pausa per le feste: la Fiorentina cerca la prima vittoria dal 30 ottobre, la Roma vuole il quinto risultato utile consecutivo in campionato20:15

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Roma!20:15