All'Olimpico di Roma si apre questo Sabato di Serie A con la Lazio che ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri: le Aquile vogliono tornare a fare punti in campionato, concentrazione sulla partita nonostante la Champions League di martedì.14:16

La formazione allenata da Inzaghi vuole invertire la rotta dopo la sconfitta con l'Inter, di fronte una formazione in forma come i doriani, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina decimi a quota 30 punti in classifica.14:17