Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori18:10 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Bologna-Juventus, gara valida per la 37' giornata del campionato di Serie A!18:10

Serata particolare al Renato Dall'Ara. Da una parte un Bologna che, fresco di aritmetica e storica qualificazione in Champions League, è pronto a festeggiare con i propri tifosi un traguardo straordinario al culmine di una stagione spettacolare; dall'altra la Juventus che nonostante la vittoria in Coppa Italia vive un momento particolarmente delicato in seguito all'esonero di Allegri 18:14

In panchina per i bianconeri ci sarà Paolo Montero, designato per traghettare la squadra in queste due ultime uscite. Nel Bologna invece potrebbe essere l'ultima apparizione casalinga di Thiago Motta, il cui destino sembra essere proprio quello di sostituto di Allegri per guidare la Juventus nella prossima stagione. Indiscrezioni di mercato che troveranno una risoluzione definitiva nelle prossime settimane18:20

Dirigerà la gara Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito da Bresmes e Di Monte e dal quarto ufficiale Minelli: Al Var opereranno Meraviglia e Irrati18:23

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-1-4-1: Skorupski - Poscj, Lucumì, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Aebischer - Ndoye, Urbanski, Odgaard - Castro19:42

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con un 3-5-2: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Junior - Vlahovic, Chiesa19:43

Le scelte di Thiago Motta: qualche cambio obbligato per i rossoblù, soprattutto davanti dove manca Zirkzee per infortunio. Sarà allora Castro a guidare l'attacco, supportato da Ndoye, Urbanski e Odgaard. Ancora panchina quindi per Orsolini, in mediana invece presenti Aebischer e Freuler. Skorupski tra i pali, Kristiansen, Lucumì, Calafiori e Posch compongono la linea difensiva19:47