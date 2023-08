Le scelte di Dionisi: senza Berardi, il tecnico neroverde si affida al terzetto formato da Defrel, Bajrami e Laurientè dietro all'unica punta Pinamonti; dietro gioca Viti in coppia con Erlic considerata la squalifica di Ruan Tressoldi. In porta Consigli, panchina per il nuovo arrivato Cragno17:40

Le scelte di Gasperini: poche sorprese per l'allenatore di Grugliasco che, come preannunciato in conferenza stampa, opta per Musso e non Carnesecchi tra i pali; esordio in difesa per Kolasinac mentre parte dalla panchina Bakker a vantaggio del giovane Ruggeri. Davanti Lookman e Zapata supportati da Mario Pasalic, iniziale panchina per i nuovi De Ketelaere e Scamacca17:45