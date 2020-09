Storia recente favorevole alla Juventus che ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti disputati tra le mura amiche; più in generale i bianconeri hanno subito solo due ko contro la Samp negli ultimi 11 precedenti disputati in Serie A.11:06

Difesa a tre, centrocampo col giovane Frabotta da esterno sinistro e Kulusevski con Ramsey a supporto di Ronaldo. Questi gli spunti di maggior rilievo del primo undici di Pirlo che per il resto opta per il nuovo arrivato McKennie in mediana al fianco di Rabiot, preferito ad Arthur e Bentancur. In difesa, davanti a Szczesny, spazio per Danilo e Chiellini ai lati di Bonucci.20:29