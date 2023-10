Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori10:01 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Torino-Inter, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A!10:01

Non può sbagliare l'Inter di Simone Inzaghi nell'ostica trasferta all'Olimpico Grande Torino. I nerazzurri, dopo il pareggio casalingo pre sosta con il Bologna, hanno subìto il sorpasso in classifica dai cugini del Milan, e alle porte di un novembre fitto di impegni ogni punto può risultare fondamentale10:03

Stagione fino a questo momento in chiaroscuro per il Toro, a secco di gol da tre partite dove ha ottenuto solo un punto. Juric ha inoltre perso il suo riferimento offensivo, Duvan Zapata, e dovrà escogitare un metodo per contenere un sempre più straripante Lautaro Martinez10:06

Dirigerà l'incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Liberti e Perrotti e dal quarto ufficiale Rapuano. Nasca e Paganessi saranno invece gli addetti alla sala Var10:08

Nella scorsa stagione Torino-Inter si è giocata all'ultima giornata di campionato. La gara fu decisa dall'ex nerazzurro Marcelo Brozovic, ora in forza all'Al Nassr10:11

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: Consueto 3-4-2-1 per Juric, c'è Pellegri al posto dell'infortunato Zapata: Milinkovic Savic - Tameze, Schuurs, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro - Vlasic, Seck - Pellegri.17:09

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri rispondono con un 3-5-2: Sommer - Pavard, De Vrij, Acerbi - Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mhikitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram. 17:11

Le scelte di Juric: pesa l'assenza di Zapata in casa granata, scelto Pellegri e non Sanabria come terminale offensivo. Ci sarà invece Seck a supporto insieme a Vlasic, mentre in difesa arretra ancora Tameze vista l'emergenza17:12