MISSIROLI! Gran lavoro di Petagna sulla fascia, scarico in area verso Missiroli che conclude a rete: palla deviata in angolo22:33

Scelta coraggiosa di Mazzarri, che come ultimo cambio richiama Lukic e inserisce Zaza, per un 4-3-2 estremamente offensivo nonostante l'inferiorità numerica22:17

Ancora un cartellino giallo per la Spal: Missiroli viene punito per uno sgambetto ai danni di Belotti, che si stava involando verso l'area avversaria22:10

Spal ancora in avanti, Petagna e Strefezza però non riescono a concludere a rete22:07

ESPULSO BREMER! Il giocatore del Torino ferma Petagna in contropiede con una trattenuta: secondo cartellino giallo e Torino in dieci uomini21:55

RINCON! Bella azione di Berenguer che serve Belotti in area, il "Gallo" serve in mezzo Rincon che viene anticipato in extremis a pochi passi dalla porta21:51

Mazzarri è costretto già al primo cambio: Ansaldi non riesce a stare in campo, entra Laxalt21:29

Doppia sponda in area di Petagna prima e Paloschi poi, Strefezza conclude al volo da posizione defilata e non lascia a scampo a Sirigu: 1-121:28

Cartellino giallo anche per l'allenatore Walter Mazzarri, ammonito per proteste21:26

5'

Al primo affondo i granata passano in vantaggio: Rincon è bravo a stoppare la palla in area e a coordinarsi per la conclusione, nulla da fare per Berisha20:50