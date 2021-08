LIVE EMPOLI - LAZIO 1-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Carlo Castellani tutto pronto per Empoli-Lazio, prima giornata di Serie A.18:53

4-3-3 per la Lazio: Reina - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa-Akpro - Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Patric, Marusic, Moro, Escalante, Luis Alberto, Romero, Andre Anderson, Caicedo, Muriqi.20:56

Andreazzoli schiera Bajrami alle spalle del tandem Mancuso-Cutrone, Stojanovic e Ismajli nuovi innesti in difesa.20:01

Immobile subito in avanti, Romagnoli spazza l'area.20:47

GOL! EMPOLI-Lazio 1-0! Rete di Bandinelli. Ripartenza di Bajrami che libera in area Bandinelli, sinistro secco alle spalle di Reina. Guarda la scheda del giocatore Filippo Bandinelli 19:49

Haas allarga per Bajrami, cross mal calibrato.20:52

Lancio per Cutrone, ottima diagonale difensiva di Lazzari.20:54

OCCASIONE EMPOLI! Lancio millimetrico di Stojanovic, Mancuso anticipa Reina in uscita ma non riesce ad inquadrare lo specchio.20:58

PILLOLA STATISTICA: Dopo 3'24'' Filippo Bandinelli ha segnato il gol più veloce in Serie A per l'Empoli da Francesco Caputo nel settembre 2018 (0'18'').21:22

Lancio per Immobile, Ismajli fa buona guardia.21:02

33'

PILLOLA STATISTICA: Gol e assist per Sergej Milinkovic-Savic in una prima giornata in Serie A - mai il centrocampista biancoceleste aveva trovato la rete alla prima uscita stagionale.21:22